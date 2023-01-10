HDP'nin aday restinin perde arkası ortaya çıktı! Şimdi 6'lı masa düşünsün

PERVİN BUNDAN: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ
HDP Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını dile getirmişti.
Buldan'ın ifadeleri şu şekildeydi;
"Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"
YUVARLAK MASAYA 'DÜĞÜN' BOMBASI
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından önce CHP'nin fonladığı Halk TV'de konuşan, bir sonraki gün ise TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan HDP'li Saruhan Oluç ortaklıktan yok sayılmaktan adeta sıkıldıklarını dile getirdi.
"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
Masanın ortağı olmalarına rağmen yok sayılmalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Oluç, "'Masanın altındaki' diyor iktidar. Masadakiler, 'hayır burada yok' diyor. HDP'li seçmenden oy isteyenler, 'Düğünümüz var, düğüne sizi davet ediyoruz ama düğüne gelmeyin, altını zarfın içine koyun bize gönderin , üzerine isminizi yazmayın' diyor. Böyle bir durum yani, bu siyasi bir parti açısından kabul edilebilir değil " ifadelerini kullandı.