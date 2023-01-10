HDP'nin aday restinin perde arkası ortaya çıktı! Şimdi 6'lı masa düşünsün





Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar? HDP seçmenine karşı sorumluluğu olan bir hamleyi yapıyor. Sahada araştırma yaptık, yüzde 74 HDP'nin kendi adayını belirlemesi doğru olandır deniyor. Biz istiyoruz ki siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?

Bu Türkiye için çıkış değil. 6'lı Masa doğrudan diyaloğa geçerse buna hayır demeyiz. Biz ikinci tura kalmayı hedefliyoruz. İkinci turun dinamikleri farklıdır, o zaman konuşulur. İktidarı değiştirmek için elimizden geleni yaparız. Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz."



HDP tarafından yapılan bu açıklamaların ardından adaylık restinin perde arkası adeta gözler önüne serildi.



