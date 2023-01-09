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    • 10.01.2023 00:57
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    • 10.01.2023 00:57
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    Pervin Buldan'ın 'ayrı aday' restine Selahattin Demirtaş'tan 'ortak aday' çıkışı

    6'lı masanın adaylık oyunları tam gaz devam ederken PKK'nın siyasi kolu HDP'den 'ayrı aday' çıkışı gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından terör suçlarından tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Halk TV'ye yaptığı açıklamada, 'ortak aday' vurgusu yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDPKK’li Demirtaş’tan ’ortak aday’ çıkışı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.



    HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"
    Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.



    HDP BÖLÜNDÜ: GÜNDÜZ SÖYLENEN AKŞAMKİYLE ÇELİŞTİ
    Buldan'ın sözleri sonrası akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "27 Eylül'de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık." ifadelerini kullandı.



        "ORTAK BİR ADAYDA ELBETTE BULUŞMAK İSTERİZ"
        Ortak adayda buluşmak isteyeceklerini söyleyen Oluç, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim'deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan'ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz." şeklinde konuştu.



        "3 MAYMUNU OYNAMAYIN"
        Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye yaptığı açıklamada, 'ortak aday' vurgusu yaptı.

        İttifak ortaklarını kendilerine karşı '3 maymunu oynamakla' itham eden Demirtaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın, "Kendi adayımızı çıkaracağız" restine karşın, "HDP ortak aday için müzakere ve iş birliği istiyor" açıklamasını yaptı.



        "BU MUHALEFET TÜRKİYE'YE DEMOKRASİYİ NASIL GETİRECEK?"
        Demirtaş konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

        "Emek Özgürlük İttifakı kendi adayını açıklama kararı almışken Altılı Masanın ayrı aday çıkarması seçimi ikinci tura bırakmaz mı? Acaba Altılı Masa, Emek Özgürlük İttifakının adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı? Sadece empati yapılsın diye soruyorum bu soruları, yoksa resmi bir öneri amacıyla değil.

        HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez Altılı Masaya çağrı yaptı. "Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım" dedi. Peki Altılı Masa'dan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır.

        Altılı Masa'nın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır.

        Altılı Masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.

        HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masa'dır. TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir.

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        HDPKK’li Demirtaş’tan ’ortak aday’ çıkışı
        Haberler Güncel Pervin Buldan'ın 'ayrı aday' restine Selahattin Demirtaş'tan 'ortak aday' çıkışı
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