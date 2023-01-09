Pervin Buldan'ın 'ayrı aday' restine Selahattin Demirtaş'tan 'ortak aday' çıkışı





"BU MUHALEFET TÜRKİYE'YE DEMOKRASİYİ NASIL GETİRECEK?"

Demirtaş konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:



"Emek Özgürlük İttifakı kendi adayını açıklama kararı almışken Altılı Masanın ayrı aday çıkarması seçimi ikinci tura bırakmaz mı? Acaba Altılı Masa, Emek Özgürlük İttifakının adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı? Sadece empati yapılsın diye soruyorum bu soruları, yoksa resmi bir öneri amacıyla değil.

HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez Altılı Masaya çağrı yaptı. "Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım" dedi. Peki Altılı Masa'dan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır.

Altılı Masa'nın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır.

Altılı Masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.

HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masa'dır. TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir.

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