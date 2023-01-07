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    • 08.01.2023 06:10
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    • 08.01.2023 06:22
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    HDP kendi arasında bölündü! Pervin Buldan "kendi adayımız" dedi Saruhan Oluç onu yalanladı

    HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 6'lı masadaki ortaklarına rest çekerek "Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz." sözlerinin ardından, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç genel başkanlarının aksine sözler sarfetti. Ortak aday fikrine sıcak olduklarını söyleyen Oluç, "Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz." diyerek HDP'deki bölünmeyi itiraf etti.

    takvim.com.tr
    Bölücüler kendi arasında bölündü

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor.

    Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.

    HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"
    Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

    HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.

    HDP BÖLÜNDÜ: GÜNDÜZ SÖYLENEN AKŞAMKİYLE ÇELİŞTİ
    Buldan'ın sözleri sonrası akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "27 Eylül'de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık." ifadelerini kullandı.

        "ORTAK BİR ADAYDA ELBETTE BULUŞMAK İSTERİZ"
        Ortak adayda buluşmak isteyeceklerini söyleyen Oluç, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim'deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan'ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz." şeklinde konuştu.

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