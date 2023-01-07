HDP kendi arasında bölündü! Pervin Buldan "kendi adayımız" dedi Saruhan Oluç onu yalanladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.
HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"
Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.
HDP BÖLÜNDÜ: GÜNDÜZ SÖYLENEN AKŞAMKİYLE ÇELİŞTİ
Buldan'ın sözleri sonrası akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "27 Eylül'de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık." ifadelerini kullandı.