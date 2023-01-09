Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.01.2023 05:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 05:22
    ABONE OL

    MEB Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

    İHA
    Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerinde değişiklik

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan "sınıf öğretmenlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim" ibaresi eklendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDPKK’li Demirtaş’tan ’ortak aday’ çıkışı
    Haberler Güncel MEB Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
        SON DAKİKA