Esenyurt fiyaskosu Kılıçdaroğlu'nun ayarlarıyla oynadı! İmamoğlu'na 'Senin yerin belediye' mesajı verip 'metro' yalanını sürdürdü

KILIÇDAROĞLU HİZMET HIRSIZI CHP'NİN 'METRO' YALANINI BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ

Öte yandan Esenyurt'taki programda Kemal Kılıçdaroğlu, takoz siyasetinin öncüsü olan partisi CHP'nin çökme siyasetini 'metro' yalanıyla bir kez daha pekiştirdi.



'Senin yerin belediye mesajı verip' set çektiği İmamoğlu'nun İstanbul'da duran metro inşaatlarını yeniden başlattığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Esenyurt'a gelecek yeni metro hatlarının da başlayağını sözlerine ekledi.



Tam da bu noktada CHP'li İBB'nin metro inşası konusunda çarpıtılmış verilerle duyurduğu yalan akıllara geldi.

'HANGİ BAŞKAN KAÇ KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ?' YALANI

Proje fakiri İmamoğlu, yalanlarını desteklemek için hazırlattığı görselde Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşasını kendisinin yaptığını iddia etti.