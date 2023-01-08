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    • 08.01.2023 19:55
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    • 08.01.2023 20:13
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    Esenyurt fiyaskosu Kılıçdaroğlu'nun ayarlarıyla oynadı! İmamoğlu'na 'Senin yerin belediye' mesajı verip 'metro' yalanını sürdürdü

    Esenyurt'ta göçmenler üzerinden giriştiği algı operasyonu elinde patlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hıncını adaylık çekişmesi yaşadığı Ekrem İmamoğlu'ndan çıkardı. İmamoğlu'na "Senin yerin belediye, işine bak" mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin çökme siyasetini 'metro' yalanıyla bir kez daha pekiştirdi. Takvim.com.tr, önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen 'metro' algısına karşı gerçekleri verilerle sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na ’yerini bil’ ayarı

    Göç İdaresi Başkanlığı'nca ülkelerine gönderilen göçmenler üzerinden algı operasyonu yapmak için rotasını Esenyurt'a kıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ava giderken avlandı, "Suriyelileri evlerine gönderiyorum" algısı elinde patladı.

    Bu yaşadığı hüsran sonrası partisinin Esenyurt Buluşmaları'na katılan Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi gönderecektik engel oldular" açıklamasını yaptı. Ancak bahse konu olan Suriyeliler gönüllü geri dönüş kapsamında çoktan gönderilmişti.

    Kirli propagandasını eline yüzüne bulaştıran CHP lideri hıncını Esenyurt Belediyesi yetkililerinden alırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da boş geçmedi.

    'SENİN YERİN BELEDİYE, İŞİNE BAK' MESAJI
    Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı 2023 emelleri doğrultusunda genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin yokluyor. Bu süreçte de en büyük desteği Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den alıyor.



    Sürecin farkında olup İmamoğlu'nu defalarca üstü kapalı ikaz eden Kılıçdaroğlu bugün de CHP'li İBB Başkanı'na 'Senin yerin belediye, işine bak' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE YİNE SET ÇEKTİ
    CHP lideri, "Ekrem İmamoğlu'nun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun önüne yine set çekti.


    Esenyurt Belediye Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'nu övüp cumhurbaşkanı olmasını gerektiğini söylediği anlarda Ekrem İmamoğlu'nun yüzünün düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

        KILIÇDAROĞLU HİZMET HIRSIZI CHP'NİN 'METRO' YALANINI BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ
        Öte yandan Esenyurt'taki programda Kemal Kılıçdaroğlu, takoz siyasetinin öncüsü olan partisi CHP'nin çökme siyasetini 'metro' yalanıyla bir kez daha pekiştirdi.

        'Senin yerin belediye mesajı verip' set çektiği İmamoğlu'nun İstanbul'da duran metro inşaatlarını yeniden başlattığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Esenyurt'a gelecek yeni metro hatlarının da başlayağını sözlerine ekledi.

        Tam da bu noktada CHP'li İBB'nin metro inşası konusunda çarpıtılmış verilerle duyurduğu yalan akıllara geldi.

        'HANGİ BAŞKAN KAÇ KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ?' YALANI
        Proje fakiri İmamoğlu, yalanlarını desteklemek için hazırlattığı görselde Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşasını kendisinin yaptığını iddia etti.

        Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun bu algısına karşı gerçekleri verilerle sizler için derledi.

        AK Partili yönetimlerin projelerine çökmelerini saymazsak, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin 4 senede yaptığı metro hattının uzunluğu;

        Dudullu-Bostancı: 4,29 KM
        Ataköy-İkitelli metrosunun Bahariye ve Masko durakları: 1,05 KM
        Mecidiyeköy-Kabataş metrosunun Fulya ve Yıldız duraklar: 1,50 KM
        Aşiyan Finüküler: 400 metre

        Yani toplamda 7,24 km.

        HİZMET DEĞİL ÇÖKME BELEDİYECİLİĞİ
        Tüm bu verilere bakıldığında CHP'li İmamoğlu'nun belediyecilikteki anlayışının hizmet değil çökme ve yalan üzerine olduğu gözler önüne seriliyor.

        EN KÖTÜ ORTALAMAYA SAHİP 2. İSİM
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edilen kaynaklara göre İstanbul'a kimin ne kadar metro yaptığına ilişkin veriler de ortaya çıktı. Buna göre Kadir Topbaş döneminde toplam 142,88 kilometre metro yapılırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişen teknolojiye rağmen İstanbul'da belediye başkanlığı yapanlar arasında en kötü ortalamaya sahip isim 2'inci isim oldu. İmamoğlu döneinde yılda sadece 2,07 kilometre metro inşa edildi.

        HANGİ METRO HANGİ BELEDİYE BAŞKANI DÖNEMİNDE NE KADAR YAPILDI?


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