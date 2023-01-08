Esenyurt fiyaskosu Kılıçdaroğlu'nun ayarlarıyla oynadı! İmamoğlu'na 'Senin yerin belediye' mesajı verip 'metro' yalanını sürdürdü

Göç İdaresi Başkanlığı'nca ülkelerine gönderilen göçmenler üzerinden algı operasyonu yapmak için rotasını Esenyurt'a kıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ava giderken avlandı, "Suriyelileri evlerine gönderiyorum" algısı elinde patladı.
Bu yaşadığı hüsran sonrası partisinin Esenyurt Buluşmaları'na katılan Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi gönderecektik engel oldular" açıklamasını yaptı. Ancak bahse konu olan Suriyeliler gönüllü geri dönüş kapsamında çoktan gönderilmişti.
Kirli propagandasını eline yüzüne bulaştıran CHP lideri hıncını Esenyurt Belediyesi yetkililerinden alırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da boş geçmedi.
'SENİN YERİN BELEDİYE, İŞİNE BAK' MESAJI
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı 2023 emelleri doğrultusunda genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin yokluyor. Bu süreçte de en büyük desteği Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den alıyor.
Sürecin farkında olup İmamoğlu'nu defalarca üstü kapalı ikaz eden Kılıçdaroğlu bugün de CHP'li İBB Başkanı'na 'Senin yerin belediye, işine bak' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE YİNE SET ÇEKTİ
CHP lideri, "Ekrem İmamoğlu'nun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun önüne yine set çekti.
Esenyurt Belediye Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'nu övüp cumhurbaşkanı olmasını gerektiğini söylediği anlarda Ekrem İmamoğlu'nun yüzünün düşmesi dikkatlerden kaçmadı.