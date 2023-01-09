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    • 10.01.2023 01:42
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    Son seçim anketinin sonuçları yuvarlak masaya kriz geçirtecek! İşte merakla beklenen rakamlar

    2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kala seçim anketlerine yönelik de çalışmalar hız kazandı. Yapılan son anket çalışmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklayan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ilk turda seçimlerin biteceğini söyledi.

    İlk turda seçim biter!

    2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kala seçim anketlerine yönelik de çalışmalar hızlandı. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.



    RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 49
    "Cumhurbaşkanlığı için kim oy verirsiniz?" sorusunu sorduğumuzda 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 civarında oy alıyordu ama şu an yüzde 49 bandında gözüküyor.

    "İLK TURDA SEÇİM BİTER" | VIDEO

    İŞTE O SIRALAMA
    Kılıçdaroğlu yüzde 14-15 civarında alıyor. Daha sonrasında ise sırasıyla Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve altıncı sırada Ekrem İmamoğlu yer alıyor.



    İMAMOĞLU GERİLERDE
    Umut besledikleri İmamoğlu altıncı sırada yer alıyor. İstanbul'da ise yine Erdoğan birinci İmamoğlu dördüncü sırada. Burada da Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun önünde.



        İYİ PARTİ VE MHP OYLARI
        İYİ Parti şu anda yüzde 12 civarında. MHP ciddi bir oy toparladı. MHP yüzde 9'larda gözüküyor. Erdoğan oy verecek tüm kitlelere dokunuyor. Seçimlerde alınan oylar yakında görülmeye başlar.



        İLK TURDA SEÇİM BİTER
        AK Parti büyük bir hata yapmazsa ve bu rasyonellik bu şekilde devam ederse Erdoğan birinci turda seçimi kazanır.

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        Haberler Güncel Son seçim anketinin sonuçları yuvarlak masaya kriz geçirtecek! İşte merakla beklenen rakamlar
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