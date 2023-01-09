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    Son dakika: 2023 otoyol ve köprü ücretleri müjdesi! BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! 2023 köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle vatandaşlara verdiği son dakika müjdesi büyük ilgi çekti. İşte 2023 otoyol ve köprü ücretleri...

    takvim.com.tr
    2023 otoyol ve köprü ücretleri müjdesi!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    KÖPRÜ VE OTYOLA BU YIL ZAM YOK!

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

    AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR

    8,25 TL

    AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR

    10,75 TL

    3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

    23,25 TL

    4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

    46,00 TL

    6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR

    61,00 TL

    MOTOSİKLETLER

    3,25 TL

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (ARAÇ SINIFLARI) (TL)

        1 184,50 ₺

        2 295,00 ₺

        3 350,00 ₺

        4 464,50 ₺

        5 585,50 ₺

        6 129,00 ₺

        YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

        1 19,00 ₺

        2 25,00 ₺

        3 46,50 ₺

        4 118,50 ₺

        5 147,50 ₺

        6 13,00 ₺

        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

        1 200,00 ₺

        2 250,00 ₺

        3 450,00 ₺

        4 500,00 ₺

        5 950,00 ₺

        6 50,00 ₺

            OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

            Otoyol Giriş-Çıkış Bölge Geçiş Ücreti (Otomobil)

            KGM Anadolu Otoyolu Anadolu (Çamlıca)-Akıncı (Ankara) 47,00 TL

            İzmir-Çeşme Otoyolu Seferihisar-Çeşme 7,25 TL

            İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent-Aydın Batı 9,50 TL

            KGM Çukurova Otoyolları Adana Doğu Alın-Şanlıurfa 30,75 TL

            KGM Çukurova Otoyolları Niğde Kuzey-Mersin Alın 27,50 TL

            KGM Avrupa Otoyolu Mahmutbey-Edirne 23,25 TL

            Gebze-Orhangazi-İzmir Osmangazi Köprüsü-İzmir Çıkış 459,00 TL

            Kuzey Çevre Otoyolu Fenertepe-Kurnaköy 95,50 TL

            Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Kınalı-Fatih 39,00 TL

            Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Kurnaköy-Tem Akyazı 89,50 TL

            Ankara-Niğde Otoyolu Ankara Alın-Niğde Gölcük 138,50 TL

            Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu Menemen-Çandarlı 55,50 TL
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