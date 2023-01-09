Son dakika: 2023 otoyol ve köprü ücretleri müjdesi! BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! 2023 köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
KÖPRÜ VE OTYOLA BU YIL ZAM YOK!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR
8,25 TL
AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR
10,75 TL
3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR
23,25 TL
4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR
46,00 TL
6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR
61,00 TL
MOTOSİKLETLER
3,25 TL