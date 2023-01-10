MGM'den kar yağışı ve sel uyarısı! Tarih verildi! Son dakika bu illere şiddetli geliyor! 10 Ocak 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Uzmanlar, şiddetli yağış uyarısında bulunarak "10 Ocak Salı günü batı bölgelere yağış geliyor. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir" dedi. Peki, 10 Ocak 2023 hava durumu nasıl olacak? Yarın yağış var mı? İşte merak edilenler...
UZMANLARDAN UYARI!
"Sis İstanbul'da etkisini kaybettiriyor. Bugün İstanbul parça bulutlu, 12-13 derece sıcaklık var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var bugün. Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kısım da ise yoğun kar yağışı görünüyor. Ama sadece bugün için o. Yarın pek bir yağış görünmüyor."
ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR!
Ayrıca Şen, batıdan gelen yağışlı hava kütlesine dikkat çekerek, "Salı günü Batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu kütle batı illerimizde şiddetli olacak gibi görünüyor. Aydın, İzmir, Muğla, Deniz, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bunun iç kesimlerinde de Kar yağışı yoğun olabilir. Ankara dahil Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarında beklenen yoğun bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu da çok bir kar yağışı yok. Marmara da bu yağıştan nasip alacak ama İstanbul'daki Yağış çok kuvvetli değil." dedi.