Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.01.2023 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 09:13
    ABONE OL

    MGM'den kar yağışı ve sel uyarısı! Tarih verildi! Son dakika bu illere şiddetli geliyor! 10 Ocak 2023 HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ocak hava durumu...

    takvim.com.tr
    Son dakika bu illere şiddetli yağış geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Uzmanlar, şiddetli yağış uyarısında bulunarak "10 Ocak Salı günü batı bölgelere yağış geliyor. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir" dedi. Peki, 10 Ocak 2023 hava durumu nasıl olacak? Yarın yağış var mı? İşte merak edilenler...

    UZMANLARDAN UYARI!

    "Sis İstanbul'da etkisini kaybettiriyor. Bugün İstanbul parça bulutlu, 12-13 derece sıcaklık var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var bugün. Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kısım da ise yoğun kar yağışı görünüyor. Ama sadece bugün için o. Yarın pek bir yağış görünmüyor."

    ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

    Ayrıca Şen, batıdan gelen yağışlı hava kütlesine dikkat çekerek, "Salı günü Batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu kütle batı illerimizde şiddetli olacak gibi görünüyor. Aydın, İzmir, Muğla, Deniz, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bunun iç kesimlerinde de Kar yağışı yoğun olabilir. Ankara dahil Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarında beklenen yoğun bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu da çok bir kar yağışı yok. Marmara da bu yağıştan nasip alacak ama İstanbul'daki Yağış çok kuvvetli değil." dedi.

        İÇ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

        Yarın öğlen saatlerinden itibaren batı bölgelerimiz yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de; Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Isparta, Denizli'de yağış şiddetli olacak. Su baskını olasılığı yüksek.Hafta sonu İç Anadolu'da kar yağışı görülecek.

        İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE YAĞIŞ TARİHLERİ

        Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı,

        Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Ardahan 9 Ocak - kar yağışlı,

        Artvin 9 Ocak - kar yağışlı,

        Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı,

        Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Hakkari 9 Ocak - kar yağışlı,

        Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Karabük 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı,

        Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

        Konya 11 Ocak - kar yağışlı,

        Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

            Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı,

            Niğde 11 Ocak - kar yağışlı,

            Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

            Tokat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

            Van 9 Ocak - kar yağışlı,

            Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu.

            SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

            Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.

            KARA KIŞ HENÜZ GÖRÜNÜRDE YOK

            Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.

                MGM'DEN YENİ FIRTINA UYARISI

                Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve lodos fırtınası uyarısı yapıldı. MGM açıklaması: 10.01.2023 Salı günü Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

                10.01.2023 Salı günü Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yeni ifşanın adı: Pfizer!
                Haberler Güncel MGM'den kar yağışı ve sel uyarısı! Tarih verildi! Son dakika bu illere şiddetli geliyor! 10 Ocak 2023 HAVA DURUMU
                    SON DAKİKA