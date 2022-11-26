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    • 26.11.2022 18:19
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    • 26.11.2022 18:36
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    Mangır Tele 1'de skandal! Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce "Ümmet diktatoryadır" dedi: Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail'i hedef alan rezil sözler

    CHP tarafından fonlanan mangır medyasının İslamı ve Müslümanları hedef alan skandal tutumuna bir yenisi daha eklendi. Tele 1'de Namık koçak sunumuyla ekranlara gelen programda Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, birbirinden rezil ifadeler kullandı. Ümmet kavramını BJK, GS ve FB'nin taraftarı olmakla eş değer gören İnce, ümmetin Türkiye'nin gündelik hayatında yeri olmadığını iddia etti. "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" diyen Özdemir İnce skandalda vites yükselterek "Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP yandaşı medyada ’ümmet’ hazımsızlığı

    Yalan, iftira, algı, manipülasyon ve kara propaganda ile ön plana çıkan CHP yandaşı mangır medya skandallara doymuyor.

    Tele 1'de Namık Koçak sunumuyla ekranlara gelen programda 'Ümmet' kavramı üzerinden İslam ve Müslümanlar hedef alındı. Koçak ve konuğu Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, tepki çeken açıklamalarda bulundu.



    Ümmet kavramından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tele 1 sunucusu Namık Koçak, "Dikkat ediyorsunuz hani 'demografik yapı bozuluyor" diyorduk ya. O demografik yapı farklı bir şey... Bir ümmet oluşturma... Yandaş gazetelere baktığınız zaman, bir şey oluyor "Ümmet sevindi, ümmet şunu istedi, ümmet bunu istedi... Türkiye'yi böyle bir yere doğru götürme çabası var" şeklinde konuştu.



    Bu sözler üzerine Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce de skandalda vites yükseltti.

    ÜMMET NE İŞE YARAR? GS, BJK VE FB'NİN DÜNYADAKİ TARAFTARI GİBİ...
    Ümmet kavramını takım tutmak ile eş değer gördüğünü, ümmetin Türkiye'nin gündelik hayatında yeri olmadığını iddia eden İnce, "Ümmet bizim, yasalarımızda, literatürümüzde, 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren ümmet asla ve asla bizi dilimizde ve düşüncemizde gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Ümmet bir dine inanların toplamı. Peki, ne iş yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin dünyadaki taraftarlarına benziyor" dedi.



        İnce şu ifadeleri kullandı;

        ÜMMETİN NE FAYDASI VAR? ÜMMET DİKTATORYADIR!
        Ümmetin ne faydası var? Cumhuriyet'e bir yazı yazacağım 'ümmet' üzerine... Ümmetin vatanı yoktur. Ümmet vatansızdır. Bayrağı, ulsal marşı yoktur. Ama dini vardır. İstedikleri kadar bağırsınlar, Türk olmak Müslüman olmaktan önemlidir. Türkiye ümmetin hakim olduğu bür ülke değil, vatan değil. Eğer bir ümmet bu topraklar üzerinde egemen olursa yaşamak olmaz. Ümmet nedir biliyor musun? Diktatoryadır.



        REZİL SÖZLER: İBRAHİM, HACER'LE BİRLİKTE İCAT ETTİ İSMAİL'İ
        Şimdi Müslüman falan bırakalım. 3 İbrahimi dinin mensubunu alalım. Her ne kadar bizimki biraz İsmaili idiyse... Çünkü Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir. Beni bu işten çakmaz diye bilirler yazarlar ama ben onlardan iyi çakarım.

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