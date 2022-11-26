Mangır Tele 1'de skandal! Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce "Ümmet diktatoryadır" dedi: Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail'i hedef alan rezil sözler





Bu sözler üzerine Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce de skandalda vites yükseltti.



ÜMMET NE İŞE YARAR? GS, BJK VE FB'NİN DÜNYADAKİ TARAFTARI GİBİ...

Ümmet kavramını takım tutmak ile eş değer gördüğünü, ümmetin Türkiye'nin gündelik hayatında yeri olmadığını iddia eden İnce, "Ümmet bizim, yasalarımızda, literatürümüzde, 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren ümmet asla ve asla bizi dilimizde ve düşüncemizde gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Ümmet bir dine inanların toplamı. Peki, ne iş yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin dünyadaki taraftarlarına benziyor" dedi.