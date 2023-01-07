CHP yandaşı TELE 1'de 6'lı masaya 'Amerikan projesi, FETÖ'cüler ilgi duyuyor' dendi: Apar topar sesini kısıp yayından attılar

CHP yandaşı fondaş medyada geceye damga vuran bir yayın kayıtlara geçti.
Mangır Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu kanalın Fikir Kulübü isimli programında Araştırmacı / Yazar İsmail Nacar 6'lı masa ile ilgili bomba sözler sarf etti.
6'LI MASAYA 'AMERİKAN PROJESİ' DEDİ: FETÖ ÇEVRESİ İLGİ DUYUYOR
Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in halifesi olarak konumlandırılan Mustafa Özcan'ın ve FETÖ çevresinin 6'lı masaya ilgi duyduğunu söyleyen Nacar, CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet, Gelecek ve DEVA'nın bir araya gelip oturduğu masayı da 'Amerikan projesi' olarak tanımladı.
Bu sözler sonrası masa üyelerinden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve İsmail Nacar birbirine girdi.