CHP yandaşı TELE 1'de 6'lı masaya 'Amerikan projesi, FETÖ'cüler ilgi duyuyor' dendi: Apar topar sesini kısıp yayından attılar





6'LI MASAYA 'AMERİKAN PROJESİ' DEDİ: FETÖ ÇEVRESİ İLGİ DUYUYOR

Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in halifesi olarak konumlandırılan Mustafa Özcan'ın ve FETÖ çevresinin 6'lı masaya ilgi duyduğunu söyleyen Nacar, CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet, Gelecek ve DEVA'nın bir araya gelip oturduğu masayı da 'Amerikan projesi' olarak tanımladı.