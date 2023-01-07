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    • 08.01.2023 01:47
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    • 08.01.2023 02:01
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    CHP yandaşı TELE 1'de 6'lı masaya 'Amerikan projesi, FETÖ'cüler ilgi duyuyor' dendi: Apar topar sesini kısıp yayından attılar

    CHP çizgisinde yayın yapan, Mangır Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE 1'de Araştırmacı / Yazar İsmail Nacar 6'lı masa ve Millet İttifakı ile ilgili bomba sözler sarf etti. Fetullah Gülen'in halifesi olarak konumlandırılan Mustafa Özcan'ın ve FETÖ çevresinin 6'lı masaya ilgi duyduğunu söyleyen Nacar, 6'lı masadayı 'Amerikan projesi' olarak tanımladı. Bu sözler sonrası TELE 1, Nacar'ın sesini kısarak apar topar yayından attı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Tele 1’in konuğu 6’lı masaya ’Amerikan projesi’ dedi

    CHP yandaşı fondaş medyada geceye damga vuran bir yayın kayıtlara geçti.

    Tele 1'de 6'lı masaya 'Amerikan projesi' dedi



    Mangır Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu kanalın Fikir Kulübü isimli programında Araştırmacı / Yazar İsmail Nacar 6'lı masa ile ilgili bomba sözler sarf etti.



    6'LI MASAYA 'AMERİKAN PROJESİ' DEDİ: FETÖ ÇEVRESİ İLGİ DUYUYOR
    Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in halifesi olarak konumlandırılan Mustafa Özcan'ın ve FETÖ çevresinin 6'lı masaya ilgi duyduğunu söyleyen Nacar, CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet, Gelecek ve DEVA'nın bir araya gelip oturduğu masayı da 'Amerikan projesi' olarak tanımladı.



    Bu sözler sonrası masa üyelerinden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve İsmail Nacar birbirine girdi.
        HDP, CHP’nin içerisinden çıkmış bir parti
        Haberler Güncel CHP yandaşı TELE 1'de 6'lı masaya 'Amerikan projesi, FETÖ'cüler ilgi duyuyor' dendi: Apar topar sesini kısıp yayından attılar
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