Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sistem, vatandaşlarımızın sorunlarını en doğru bilgi ile cevaplandırabilme imkanı verecek. Partimizin saha hakimiyetini korumaya ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
"DİJİTALLEŞMENİN ÖNCÜSÜ DE AK PARTİ"
Her alanda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını bu uygulamayı aktif şekilde kullanmaya davet ediyorum.
ADAY BELİRLEYEMEYEN 6'LI MASA
Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altılı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz her hafta bir ilde vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.
Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına boş lafla çıkarken biz müjdelerle hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz.