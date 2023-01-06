Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilki Ağustos 2022'de düzenlenen seçim beyannamesi toplantısının ikincisi önceki gün gerçekleştirildi. AK Parti strateji toplantısına katılan Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri için seçim beyannamesi ile ilgili çalışmaların analizlerini inceledi.
1,5 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
Toplantıda parlamenter sistem çerçevesinde hazırlanmış olan 2002, 2007, 2011, 2017 seçim beyannameleri titizlikle gözden geçirildi.
İlk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçim beyannamesi için ise AK Parti'nin özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Yeni seçim beyannamesi Türkiye Yüzyılı vizyonu perspektifinde şekillenecek. 2023 seçim beyannamesinin 1,5 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.
20 YILIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ
Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti, seçime aylar kala çalışmalarına hız verdi. Seçimin öne alınması tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ilk kez konuyla ilgili açıklamada bulundu, 'kamuoyunun gündemi bizim de gündemimizdedir' dedi.