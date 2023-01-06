20 YILIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti, seçime aylar kala çalışmalarına hız verdi. Seçimin öne alınması tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ilk kez konuyla ilgili açıklamada bulundu, 'kamuoyunun gündemi bizim de gündemimizdedir' dedi.