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    • 06.01.2023 15:41
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    Orta gelirliye konut kampanyası sonrası bir kampanya sinyali de ikinci elde! Bakan duyurdu: "Çalışma yapacağız"

    Orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarının açıklanmasının hemen ardından gözlerini vatandaşın cebine diken konut fırsatçıları fiyatları anında yukarı çekti. İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL, kimi 500 bin TL arttı. Vatandaşlara yeni bir kampanyanın müjdesini veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orta Gelirliye Konut Projesi kapsamında " Vatandaşlarımızın 2. el konutları da alabilmesi için çalışma yapacağız" dedi. Öte yandan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "El insaf yahu! Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir? Hükümet ne yapsın! Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bir müjde de ikinci el konutta!

    Orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarının açıklanmasının hemen ardından gözlerini vatandaşın cebine diken konut fırsatçıları fiyatları anında yukarı çekti.

    BİR MÜJDE DE İKİNCİ EL KONUTTA! BAKAN KURUM DUYURDU | VİDEO İZLE

    İKİNCİ EL KONUTTA MÜJDE
    Yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı bir kampanya daha başlatacaklarını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın bir taraftan konut almasını sağlayacak diğer taraftan da konut arzını artıracak bir kampanya. Bunun akabinde de ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız." dedi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşların yüzündeki tebessüm, doğamızın yeniden canlanması mutlulukların en güzeliydi. O gün kapkara olan Kalemler köyü bugün yemyeşil. Konutuyla, camisiyle, köy konağıyla vatandaşların mutlu huzurlu yaşadığı köy haline geldi." dedi.

    Kurum, Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınının en çok etkilendiği Kalemler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 yıl gibi kısa sürede tamamladıkları konutların son durumlarını yerinde incelediğini belirtti.

    Başkan Erdoğan'ın katılımı ile yangın sonrası tamamlanan 427 konutun anahtar teslim törenini yarın Kalemler Mahallesi'nde yapılacağını hatırlatan Kurum, yarın Antalya'da 222 sosyal konuttan millet bahçesine, güneş enerji santralinden ticaret merkezine kadar 2,5 milyar liralık 32 eserin açılışının da yapılacağını anımsattı.

    İklim değişikliğinin insanlık tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birisi olarak dünyayı vurmaya devam ettiğini kaydeden Kurum, Türkiye ve Antalya'nın bu etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği bölgelerden olduğunu dile getirdi.

    Bunun en somut örneğinin 1,5 yıl önce Antalya'da yaşanan orman yangını felaketi olduğunu aktaran Kurum, "İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık. Afette şehrimize yeşil rengini veren ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Can dostlarımızı, hayvanlarımızı yitirdik. Evlerimiz, ahırlarımız zarar gördü. Biz yangının ilk anından itibaren devlet ve millet seferberliğiyle hep buradaydık, vatandaşımızın yanındaydık, sizlerle beraberdik. 81 ilimiz Antalya için seferberlik ruhu ile burada hareket etti. 'Ne aceleniz var' dedikleri süreçte onlara rağmen biz vatandaşı açta, açıkta bırakmamak adına hızlı bir şekilde hareket ettik. Kalemler, Kilimler, Demirciler, Karaburun'da Fatma teyzemizleydik. Oymapınar, Tilkiler, Yaylaalan, Güzelbağ'da milletimizin yanındaydık. Bayır'da Ayşe kardeşimizleydik. Karaöz'de İbrahim amcamızla beraberdik. Afetten zarar görmüş neresi varsa yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa, biz oraya gittik. O kıvılcım sönene kadar bölgede kaldık." dedi.

    Yangının son anına kadar tüm ülkenin kalbinin Antalya'da attığına dikkati çeken Kurum, devletin bütün kurumlarının gece gündüz bölgede çalıştığını, hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmadıklarını ifade etti.

    Barınma sorunlarını hızlı çözdüklerini anlatan Kurum, "Afetin hemen ardından hayatı ivedi bir şekilde normale döndürmek için vatandaşlarımızla istişare ederek yeniden imar ve ihya projelerimizi başlattık. Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle inşa ettiğimiz 427 konutumuzu ve 2 köy konağımızı vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yangından etkilenen Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş'ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz." diye konuştu.

    Bu bölgede sadece yeni yuvalar inşa etmediklerini, sosyal donatılarıyla yaşam merkezi oluşturduklarını dile getiren Kurum, bunun yanında ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürdüklerinin altını çizerek "Vatandaşların yüzündeki tebessüm, doğamızın yeniden canlanması mutlulukların en güzeliydi. O gün kapkara olan Kalemler Köyü bugün yemyeşil. Konutuyla, camisiyle, köy konağıyla vatandaşların mutlu huzurlu yaşadığı köy haline geldi. Biz 81 ilimizde çevre ve doğa merkezli çalışmalarımızı yürütüyorum. Bu çalışmaların odağında da insanımız, çevremiz var. " şeklinde konuştu.

        Antalya'ya son 20 yılda 32,5 milyar lirayı aşkın yatırımlar kazandırdıkları bilgisini veren Kurum, sahada yatırım değeri 1,5 milyar lira olan konutlar ve altyapı imalatlarının devam ettiğini bildirdi. Kurum, "81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" projesi kapsamında tüm Türkiye'de 467 millet bahçesi yaptıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunlardan 164'ünü tamamlayarak vatandaşlarımıza armağan ettik. Antalya'da 683 bin metrekare olan 6 millet bahçesi projemiz mevcut. Manavgat Türkbeleni Milet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirerek vatandaşa armağan etmiştik. Yine Aksu, Serik, Muratpaşa ve Kaş millet bahçelerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah Kepez Millet Bahçesi'nin yapımına da en kısa sürede başlayacağız. Kepez'in tam ortasında, vatandaşların yürüme mesafesindeki bir millet bahçesini inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında vatandaşlarımızla buluşturacağız."

        Kurum, Antalya'da ve tüm Türkiye'deki kiraları aşağıya çekmek adına vatandaşların kendi arsalarına konut yapmalarını sağlayacak çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini milletle paylaştığını anımsatan Kurum, "Bu anlamda Antalya'ya İlk Evim İlk Arsam Projesi kapsamında 7 bin 157 konut inşa edeceğiz. Bu kapsamda merkezde 10 bin, ilçelerde 13 bin olmak üzere toplam 23 bin altyapısı hazır arsalarımızı vatandaşların hizmetine sunacağız. Şehrimizdeki kura çekimlerini 18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yanan bütün köylerdeki altyapıyı inşa edecekleri sözünü verdiklerini anımsatan Kurum, "Bu kapsamda da Antalya'da 8,6 milyar liralık yatırım yaptık, 192 projeyi tamamladık. İnşallah 11 eserimiz de sahada fiilen devam ediyor. Vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözleri tutmanın mutluluğunu gururunu hep birlikte yaşıyoruz. O zaman buraları 'Ranta açacaklar, vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar.' dediler. Görüyoruz ki bugün hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Milletin emaneti olan yerleri yeniden yapıp yine milletimize sunduk. Yöresel mimariye uygun evleri 1 yıl bile dolmadan vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık." şeklinde konuştu.

        YENİ EVİM KAMPANYASI
        Yeni Evim Kampanyası ile ilgili süreci kararlı bir şekilde yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları aktardı:

        "Yeni bir finansman modeliyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte projemizi kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilde bu kampanyayı başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bu projeyi yürütüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla titiz bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında 15 Ocak itibarıyla kampanyamız başlayacak. Burada ev alacak vatandaşlarımız uygun kredi vade oranlarıyla ev sahibi olabilecekler. 0 ile 2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69'dan, 2 ile 4 milyon arası kredi kullanacaklar 0,79'dan 4 ile 5 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,99'dan kredi kullanabilecekler. Vatandaşlarımız 1 milyon liralık örnek ödeme tablosuna baktığımızda 4 bin 400 liradan başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler."

        Kampanyanın vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Kurum, "Sosyal konutta olduğu gibi orta gelirli vatandaşlarımız için de 81 ilde hem yeni konut yapımını hem arzını arttıracak hem de vatandaşlarımızın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasına imkan sağlayacak bu kampanyayı yürüteceğiz. Bu süreçte fiyat artışına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Gerek yüklenicilerimizin bu projeye yüzde 5 katkılarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilk 3 yılda vatandaşın daha rahat ödeyebilmesine imkan sağlamak adına ortaya koyduğumuz desteklerle birlikte 81 ilde tüm firmaların dahil olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara'da İstanbul'da İzmir'de yaşayan gerek memur kardeşlerimiz gerek orta gelirli kardeşlerimiz bu kampanyadan rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bu vade oranlarının ilk ev yani yeni konutlar için olduğu bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızın bir taraftan konut almasını sağlayacak diğer taraftan da konut arzını artıracak bir kampanya. Bunun akabinde de ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte Mortgage Kredisi olmasını istiyoruz. Açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz. İlk etapta 100 bin konutla başlayacağız akabinde vatandaşın talebi doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut, sosyal devlet anlayışı rafa kaldırılmışken biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda vatandaşımızla beraber olduk, olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun. Onların ihtiyaçları, talepleri neyse o alanda olduk, olmaya da devam edeceğiz."

        Kurum, açıklamasının ardından Kalemler Mahellesi'nde yeni evlerine taşınan bazı vatandaşları ziyaret etti.

        KİMİ 200 BİN TL KİMİ DE 500 BİN TL ARTTI
        İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL, kimi 500 bin TL arttı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "El insaf yahu! Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir? Hükümet ne yapsın! Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır." ifadelerini kullandı.

        Orta gelirliye konut kampanyası sonrası fırsatçılar yine sahnede | VİDEO

            İşte Güngör'ün bugünkü yazısı:

            Aylardır zincir marketleri yazıp durduk. Ne dedik?
            'Kur indi, petrol düştü, finansman maliyetleri aşağı çekildi. Neden zincir marketler fiyat indirmiyor?'
            Nihayet indirimler başladı. Burada Şok Marketleri'nin hakkını yemeyelim. Fitili onlar ateşledi. Migros, Carrefour, A101 peşinden gelmek zorunda kaldı.
            Peki fiyat artışlarına dayanak gösterilen kur, petrol, finansman maliyetlerinin düşmesi neden diğer sektörleri etkilemedi!



            Örneğin konut...
            Aynı hamleyi konut piyasasında neden göremiyoruz?
            Üstelik, inşaatın girdi maliyetleri düşmüşken...
            Bırakın indirimi önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasını açıklamasının ardından saatler geçmeden, tabir caizse mürekkibi kurumadan zam yapmaya başladılar.
            İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL arttı, kimi 500 bin TL...
            Anlayacağınız kim, neyi tutturursa...
            El insaf yahu!
            Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir?
            Hükümet ne yapsın!


            Önceki gün yüzde 0.69 faiz, yüzde 10 peşinat, 15 yıl vadeyle konut edinme imkanı sağlayacak yeni kampanyayı duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili gerçek dışı fiyatlara müsamaha göstermeyeceklerini açıkça söyledi. Uzun zamandan bu yana yakinen fiyatlama davranışlarını izlediklerini belirtip uyarılarda bulundu. Hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacağını anlattı.
            Bu olumlu bir girişim olsa da devletin denetimi yeterli mi? Konut piyasasının aktörlerinin de elini taşın altına koyması gerekmiyor mu?
            Sonuçta, bu kampanyadan sonuna kadar konut üreticileri yararlanacak.


                Bir taraftan evlerini satacaklar, diğer taraftan ucuz maliyetli (25 milyar TL) finansman imkânına kavuşacaklar.
                Bana kalırsa, Emlak Konut'un bu süreçte piyasa yapıcısı rolüyle çalışması gerekir. Zira, piyasa yapıcısı olarak fiyat dengeleme misyonunu üstleneceği gibi arz-talep dengesizlikleri sonucu oluşabilen aşırı hareketliliği de önleyip, ortamı düzenleyebilir.
                Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır.

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                KONUT KAMPANYASI AÇIKLANDI FIRSATÇILAR UYANDI!
                Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

                Buna göre ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaş yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 5 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli kredi kullanılabilecek.

                Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.

                FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ
                Kredi ve vade açıklamalarının ardından fırsatçılar hemen hareket geçti. Bazı uyanık ev sahipleri internet sitesine satılık olarak koydukları evlerin fiyatlarını bir anda yukarı yönlü değiştirdi.

                    Bazı ilanlarda 200 bin lira artış varken bazılarında ise 500 bine kadar artış görüldü.

                    Sosyal medya kullanıcıları duruma şu sözlerle isyan etti:

                    Kampanya açıklanır açıklanmaz 200 bin lira değerlenen ev yapmışlar!

                    Yav arkadaşım sana ne krediden senin evinin fiyatı belli değil mi, üstelik senin evin sıfır bile değil ama ahlakın, namusun sıfır, dakika bir gol bir, buyurun.

                    Saate dikkat edin, açıklama bitmeden 250 bin zam geldi.

                    Bizim insanımız açgözlü bizim insanımız fırsatçı bizim insanımız leş kargası.

                        Yeni Konut kampanyasının detayları ise şöyle:
                        İSTANBUL'DA FİNANSMAN TUTARI 5 MİLYON
                        Kampanya çerçevesinde İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller içinse en çok 2 milyon lira olacak.



                        ALINAN KONUTLAR 5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK
                        Sağlanacak finansmanın sıfır konutlara yönelik hazırlandığı kampanyada hanehalkının toplam geliri dikkate alındı. Kampanyadan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması şartı getirildi. Daha önce yapılan sosyal konut projelerindeki ailede konut sahibi olunması şartı Yeni Evim Kampanyası'na da eklendi. Ayrıca 1. ve 2. bölgelerdeki illerde konut almak isteyen vatandaşların son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak, 3. bölgedeki illerdeyse ikamet şartı aranmayacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.



                        FAİZ/KAR PAYI ORANLARI YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYAN ORANLARLA UYGULANACAK
                        Öte yandan Yeni Evim Kampanyası çerçevesinde tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Sağlanacak katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarları aşağı çekilecek ve böylece vatandaşlar konutların tamamlanmasını beklerken yükleri hafifletilecek.



                            3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KREDİ KULLANABİLECEK
                            Kampanya çerçevesinde vatandaşlar 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar olacak. İlk iki durumda konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde kampanya çerçevesinde finansman imkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ana kıstas olacak.



                            MÜTEAHHİTLER İÇİN 25 MİLYAR LİRA FİNANSMAN
                            Projenin kampanya çerçevesine alınması için bankanın müteahhitle proje bazında garantörlük anlaşması imzalaması gerekecek. Bu sayede inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacak. Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve kampanya dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için Hazine destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunulacak.
                            Yüklenici firmalar konut bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşa katkı sağlayacak. Kampanya çerçevesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki bitmiş her projeden ve inşaat seviyesi belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.



                            KOMİSYON KURULARAK VATANDAŞ KORUNACAK
                            Ayrıca kampanya sürecinin şeffaflığı için ilgili kurumlardan oluşan bir komisyon kurulacak. Bu komisyon, yapacağı denetimlerle firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacak. Bununla birlikte bir yandan konut arzı artırılacak, diğer yandan kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması sağlanarak orta gelirli vatandaş korunacak.



                                TAKSİTLER YÜZDE 25 SEVİYESİNDE OLACAK
                                Konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulaması 5 yıl artırılarak 15 yıla çıkarılacak ve taksitler hane gelirinin yüzde 25-30 seviyelerinde olacak. Kampanyada vatandaşlara sunulacak tüm konutlar birinci el olacak ve ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Başvurulacak tüm konut projelerinde vatandaşların sosyal donatı zenginliği öncelik olacak.
                                Tüm konutlar deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek, güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Ayrıca konutlar sıfır atık ve enerji verimliliğime uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projelerle teşvik edilecek.



                                KONUT ARZI ARTIRILACAK, KİRA FİYATLARI DÜŞECEK
                                Türkiye'nin 81 ilinde hayat bulacak Yeni Evim Kampanyası ile özel sektörün konut piyasasına dönüşü hızlandırılarak yapı sektörünün konutları vatandaşlara sunmasının önü açılacak. Yapılacak sosyal konut projeleri ile hem ulaşılabilir konut arzının artırılması hem de kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Kampanyanın ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturması hedeflenirken, inşaat sektörü ve inşaat sektörünü tetikleyen 250 sektör de bundan istifade edecek.

                                Vatandaşlar, 16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinde 'Yeni Evim Kampanyası'na dair tüm detayları ve gelişmeleri takip edebilecek.

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                                Haberler Güncel Orta gelirliye konut kampanyası sonrası bir kampanya sinyali de ikinci elde! Bakan duyurdu: "Çalışma yapacağız"
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