Orta gelirliye konut kampanyası sonrası bir kampanya sinyali de ikinci elde! Bakan duyurdu: "Çalışma yapacağız"

İklim değişikliğinin insanlık tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birisi olarak dünyayı vurmaya devam ettiğini kaydeden Kurum, Türkiye ve Antalya'nın bu etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği bölgelerden olduğunu dile getirdi.

Bunun en somut örneğinin 1,5 yıl önce Antalya'da yaşanan orman yangını felaketi olduğunu aktaran Kurum, "İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık. Afette şehrimize yeşil rengini veren ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Can dostlarımızı, hayvanlarımızı yitirdik. Evlerimiz, ahırlarımız zarar gördü. Biz yangının ilk anından itibaren devlet ve millet seferberliğiyle hep buradaydık, vatandaşımızın yanındaydık, sizlerle beraberdik. 81 ilimiz Antalya için seferberlik ruhu ile burada hareket etti. 'Ne aceleniz var' dedikleri süreçte onlara rağmen biz vatandaşı açta, açıkta bırakmamak adına hızlı bir şekilde hareket ettik. Kalemler, Kilimler, Demirciler, Karaburun'da Fatma teyzemizleydik. Oymapınar, Tilkiler, Yaylaalan, Güzelbağ'da milletimizin yanındaydık. Bayır'da Ayşe kardeşimizleydik. Karaöz'de İbrahim amcamızla beraberdik. Afetten zarar görmüş neresi varsa yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa, biz oraya gittik. O kıvılcım sönene kadar bölgede kaldık." dedi.

Yangının son anına kadar tüm ülkenin kalbinin Antalya'da attığına dikkati çeken Kurum, devletin bütün kurumlarının gece gündüz bölgede çalıştığını, hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmadıklarını ifade etti.

Barınma sorunlarını hızlı çözdüklerini anlatan Kurum, "Afetin hemen ardından hayatı ivedi bir şekilde normale döndürmek için vatandaşlarımızla istişare ederek yeniden imar ve ihya projelerimizi başlattık. Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle inşa ettiğimiz 427 konutumuzu ve 2 köy konağımızı vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yangından etkilenen Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş'ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu bölgede sadece yeni yuvalar inşa etmediklerini, sosyal donatılarıyla yaşam merkezi oluşturduklarını dile getiren Kurum, bunun yanında ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürdüklerinin altını çizerek "Vatandaşların yüzündeki tebessüm, doğamızın yeniden canlanması mutlulukların en güzeliydi. O gün kapkara olan Kalemler Köyü bugün yemyeşil. Konutuyla, camisiyle, köy konağıyla vatandaşların mutlu huzurlu yaşadığı köy haline geldi. Biz 81 ilimizde çevre ve doğa merkezli çalışmalarımızı yürütüyorum. Bu çalışmaların odağında da insanımız, çevremiz var. " şeklinde konuştu.