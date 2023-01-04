SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, 2023 yılının ilk grup toplantısında Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerinin altını çizerken, "Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz." dedi. 2023 seçimleri öncesi "Son defa destek istiyoruz." sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Son defa ifademiz bu seçim için." dedi. Erdoğan 2023'te de dev projelerin açılışlarının gerçekleşeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, daha önce 250 lira olarak açıklanan asgari ücrette destek tutarının 400 liraya yükseltildiğini duyurdu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. 2023 yılının ilk grup toplantısının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Milletimizin huzuruna çıktığımız her parti programımız bir eser siyaseti olarak kayıtlara geçmektedir. Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerini korumakta kararlıyız.
Gece gündüz çalışıyor ve mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, gözünü oysun... Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak ülkesine kin kusmaya devam etsin, biz işimize bakacağız, ülkemizi kalkındırmak için yatırımla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hibir kesim bırakmamak üzere demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti, Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır.
Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyeti, projelerimizi daha hızlı hayata geçirmek için kullanıyoruz.
Gençlerimize emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz.
Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığımız yıl değerlendirmesinde, eğitim sağlık adalet spor üzerindeki çalışmalarımızdan bahsetmiştik.
"BİZ GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ"
Malatya Çevre Yolu'nun birinci kısmı, Bitlis Çevreyolu'nu, Bitlis Çayı viyadüğünü, Batman-Midyat yolunu ve Hasankeyf Tüneli'ni, 39 tüneli ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 km bulan Ağrı-Patnos yolunu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.
Hava yollarında Rize-Artvin Havalimanı ve Tokat Havalimanını hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz.
Tren yollarında, Gaziantep Gaziray, Tavşantepe Sabiha Gökçen metrosunu açtık. Milli Elektrikli Tren Seti'ni ürettik.
DEV PROJELER YOLDA
Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz.
Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor.
Kayseri-Malatya Havalimanları'nın yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. 1100 köyümüze daha 4,5G ile geniş bant hizmeti sunuyoruz. Enerjide kurulu gücümüzü 100 bin megavatın, iletim hatlalarımızın uzunluğunu 73 bin kilometrenin üzerine çıkardık.