SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, 2023 yılının ilk grup toplantısında Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerinin altını çizerken, "Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz." dedi. 2023 seçimleri öncesi "Son defa destek istiyoruz." sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Son defa ifademiz bu seçim için." dedi. Erdoğan 2023'te de dev projelerin açılışlarının gerçekleşeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, daha önce 250 lira olarak açıklanan asgari ücrette destek tutarının 400 liraya yükseltildiğini duyurdu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. 2023 yılının ilk grup toplantısının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Milletimizin huzuruna çıktığımız her parti programımız bir eser siyaseti olarak kayıtlara geçmektedir. Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerini korumakta kararlıyız.

Gece gündüz çalışıyor ve mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, gözünü oysun... Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak ülkesine kin kusmaya devam etsin, biz işimize bakacağız, ülkemizi kalkındırmak için yatırımla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.