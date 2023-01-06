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    • 06.01.2023 07:26
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    CHP'li başkanlar ne hak tanıyor ne hukuk: Zeydan Karalar'ın işçi kıyımı yeni yılda da sürdü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerden haksız şekilde işten çıkarılan personele geri dönüş müjdesini verdi. Düzenlemenin ardından Türkiye'denin dört bir yanından işinden edilen on binlerce emekçi, büyük bir sevinç yaşadı. Ancak CHP'nin hukuku çiğnemekte beis görmeyen başkanları işçi kıyımını sürdürdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni yılın henüz ilk günlerinde sözleşmeli 50 personelin işine son verdi.

    Adana’da işçi kıyımı sürüyor

    2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başlayan ve bugüne kadar 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar yeni yılda da işçi çıkartmayı sürdürdü.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler yasal düzenlemeyle işlerine geri dönecekler" açıklamasını hemen ardından belediyede sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 50 kişinin son verildi.

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bu yana, çalışan emekçileri işten çıkartmaya devam ettiğini belirten MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı sözleşmeli personellerin işten atılmasına tepki gösterdi.

    Başkan Kanlı, "Başkan Zeydan Karalar, bu sefer, yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen sözleşmeli personeli işten atmış, yeni yılı daha şimdiden zehir etmiştir" dedi.

    KARARI ŞİDDETLE KINIYORUZ
    Kanlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeli personele memur kadrosu müjdesi vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından aksi bir uygulamaya gidilmesinin şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

        Kanlı, "Bu karar hukuka, ahlaka, insan haklarına, anayasaya aykırıdır. Cumhurbaşkanımızın, hukuka aykırı şekilde çıkarılan taşeron işçilerin dahi işlerine iade edileceği hususunun açıklaması üzerine alınan bu kararı şiddetle kınıyoruz.

        Tamamen siyasi saiklerle hukuka aykırı şekilde sözleşmeleri feshedilen tüm hemşehrilerimizin yanındayız ve süreci yakından takip ederek bu zulmün son bulması için gereken her türlü yasal tepkinin konulacağından, çalışmanın yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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