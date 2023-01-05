CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ceza almak için her yolu deniyor! Başsavcıyı tehdit etti: "Odana da geleceğim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı telefonla arayıp kendisi hakkındaki davanın 2. duruşması sonrası adliye çevresindeki yolların kapatılmasını bahane ederek tehdit ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay geçen eylül ayında yaşandı. 23 Eylül Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nı arayan İmamoğlu, o gün yoğun toplantı trafiği olan Başsavcı Uçar'a ulaşamadı.
26 Eylül Pazartesi günü, İmamoğlu'na cevaben dönen Başsavcı İsmail Uçar, İmamoğlu'nun kaba ve tehditvari sözleriyle karşılaştı.