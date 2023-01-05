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    • 05.01.2023 08:46
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ceza almak için her yolu deniyor! Başsavcıyı tehdit etti: "Odana da geleceğim"

    Son dakika haberi! Kesinleşmiş cezası bulunmadığı halde Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosuna soyunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık yolunda ceza almak için her yolu deniyor. İmamoğlu'nun son olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı cep telefonundan arayarak tehdit dolu sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu Başsavcıyı tehdit etti: Odana da geleceğim

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı telefonla arayıp kendisi hakkındaki davanın 2. duruşması sonrası adliye çevresindeki yolların kapatılmasını bahane ederek tehdit ettiği ortaya çıktı.

    Edinilen bilgilere göre olay geçen eylül ayında yaşandı. 23 Eylül Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nı arayan İmamoğlu, o gün yoğun toplantı trafiği olan Başsavcı Uçar'a ulaşamadı.

    26 Eylül Pazartesi günü, İmamoğlu'na cevaben dönen Başsavcı İsmail Uçar, İmamoğlu'nun kaba ve tehditvari sözleriyle karşılaştı.

        İsmail Uçar

        HESAP SORMAYA ÇALIŞTI
        Başsavcıya "Ben 16 milyonun temsilcisiyim. Telefonlarıma neden çıkmıyorsun? Duruşma günü adliyenin etrafını neden kapattın?" diyerek hesap sormaya çalışan İmamoğlu, başsavcının nezaket ve devlet terbiyesi kuralları içerisinde, adliyenin çevresinin kapatılmasının valilik ve kaymakamlık kararı olduğunu ve muhatabının da vali ve kaymakam olduğunu hatırlatması üzerine, "Ararım bak valiyi. Bu işin peşini bırakmam. Ben takipçi birisiyim. Takip ederim bu işi sonuna kadar. Odana da geleceğim. Seni ilk gördüğüm yerde yüzüne de söyleyeceğim bunları" dediği öğrenildi.

        'HİÇ KİMSE YARGIYI TEHDİT EDEMEZ'
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden yargı süreçleri ile ilgili olarak hâkim ve savcıları tehdit eden açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bozdağ "Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarla alenen yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımızı tehdit ediyor. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ediyor. Kendi lehine istediği kararlar çıkmazsa gök kubbeyi yıkacağını ifade ediyor. Yani bu üslup, bu dil bizim kanunlarımıza göre, hukukumuza göre kabul edilemezdir" dedi.

        'SAÇMA SAPAN İDDİANAMEYLE BENİ MEŞGUL EDİYORSUN'
        İmamoğlu'nun ayrıca Başsavcı Uçar'a telefonda "Zaten saçma sapan bir iddianameyle beni meşgul ediyorsun" ifadelerini de kullandığı kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İmamoğlu'nun başsavcıyı tehdit ettiği telefon görüşmesine o anda makamda tesadüfen bulunan bir başsavcı vekilinin de şahitlik ettiği belirtildi. Başsavcı Uçar'ın söz konusu görüşmeyi Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı'na bildirdiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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