2023 hac kayıtları bugün başlıyor

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini bugünden itibaren yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.