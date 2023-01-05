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    • Güncel
    • 05.01.2023 08:44
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    • 05.01.2023 12:57
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    Telefon ve tablete ÖTV indirimi gelecek mi? Bakanlık açıkladı: "Bu yönde bir çalışma bulunmuyor"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesi, asgari ücret, memur ve emekliye zam gibi başlıklarda verdiği peş peşe peşe müjdelerle milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Kamuoyunda bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı. Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Telefon ve tablete ÖTV indirimi gelecek mi?

    Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor.

    Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.

    ÜCRET ALINMAYACAK
    Türkiye'nin kaderini değiştirecek, enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak.

        UYGULAMA 1 YIL SÜRECEK
        25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor. Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.

        GENÇLERE TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
        Öte yandan gençlere yönelik telefon ve tabletlerde ÖTV'nin bir defaya mahsus kaldırılabileceği iddia edilmiş, bu kapsamda da bazı çalışmalar yapıldığı belirtilmişti.

        BAKANLIK ÖTV'SİZ TELEFON VE TABLET İDDİALARINI YALANLADI
        Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

        Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.

        MÜJDE YAĞMURU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti geçmişten kalan kangrene dönüşmüş sorunları çözdüğü gibi vatandaşın ekonomik beklentilerini de karşılayacak adımlar atıyor. Son dönemde Başkan Erdoğan, başta EYT düzenlemesi olmak üzere asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam gibi konularda milyonların yüzünü güldüren müjdeleri peş peşe sıraladı.

            EYT DÜZENLEMESİ
            Uzun süredir toplumda beklentiyle karşılanan EYT'de, adım adım yürütülen hazırlıklar son noktaya geldi. 28 Aralık'ta düzenleme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

            Yaş ve süre sınırı bulunmayan düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazanmanın sevincini yaşadı.

            SÖZLEŞMELİYE KADRO
            Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, kısa süre önce yaptıkları açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadro beklentilerine cevap verdiklerini vurguladı.

            Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler; mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50/D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelin sorunlarına kalıcı çözümler ürettiklerine dikkati çekti.

            MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM
            Sözleşmeliye kadro toplantısında emekli ve memurlara yüzde 25 zammı duyuran Başkan Erdoğan, partisiinin grup toplantısında yaptığı açıklamda zammın yüzde 30'a yükseltildiğinin müjdesini verdi.

                Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum." dedi.

                ORATA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI
                Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu.

                Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

                Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek.

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                Haberler Güncel Telefon ve tablete ÖTV indirimi gelecek mi? Bakanlık açıkladı: "Bu yönde bir çalışma bulunmuyor"
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