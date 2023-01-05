Telefon ve tablete ÖTV indirimi gelecek mi? Bakanlık açıkladı: "Bu yönde bir çalışma bulunmuyor"

GENÇLERE TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Öte yandan gençlere yönelik telefon ve tabletlerde ÖTV'nin bir defaya mahsus kaldırılabileceği iddia edilmiş, bu kapsamda da bazı çalışmalar yapıldığı belirtilmişti.

BAKANLIK ÖTV'SİZ TELEFON VE TABLET İDDİALARINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.