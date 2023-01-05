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    • Güncel
    • 05.01.2023 12:27
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    • 05.01.2023 12:27
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    CHP'li Ali Mahir Başarır ile İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyonda

    Şehit yakınına küfür eden İP'li Lütfü Türkkan ile eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyonda ele alınacak. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa Hazırlık Komisyonu kurulacak.

    AJANSLAR
    Fezlekeler komisyonda: Lütfü ve Mahir için karar zamanı

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak Çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek üzere toplanacak.

    HAZIRLIK KOMİSYONU KURULACAK
    Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, çarşamba günü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek.

    Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa Hazırlık Komisyonu kurulacak.

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    Haberler Güncel CHP'li Ali Mahir Başarır ile İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyonda
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