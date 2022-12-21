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    • 21.12.2022 14:48
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    Son dakika: İYİ Parti'nin küfürbazı Lütfü Türkkan Bakan Adil Karaismailoğlu'nu hedef almıştı! İftiraya 250 bin TL'lik tazminat davası!

    İYİ Parti’nin küfürbazı Lütfü Türkkan’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ‘dayı’ iftirasına 250 bin TL’lik dava açıldı. Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Türkkan'ın Bartın çevreyolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla müvekkiline ağır ithamlarda bulunarak hakaret ve iftira suçunu işlediği belirtildi.

    İftiraya 250 bin TL’lik tazminat davası!

    2023 seçimlerine yaklaşırken muhalefetin, yalan, kara propaganda, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaseti giderek çirkinleşiyor.

    Bunun son örneği İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım...

    "İHALEYİ BAKANIN DAYISI ALDI" YALANI
    Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef alarak "Sonucunu sakladıkları, Bartın çevreyolu ihalesini kazanan Muzaffer Hacımustafaoğlu'nun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

    Sözlerinin devamında ise hükümeti hedef alıp tehdit ederek "Bu kokuşmuş, bu çürümüş zihniyeti göndereceğiz. Haramilerin ve hırsızların iktidarına son vereceğiz. Hesap soracağız" dedi.

    İYİ Parti Kocaeli vekilinin algı dolu paylaşımının ise çok geçmeden yalan olduğu anlaşıldı.

    TAZMİNAT DAVASI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisi hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Türkkan'ın Bartın çevreyolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla müvekkiline ağır ithamlarda bulunarak hakaret ve iftira suçunu işlediği belirtildi.

    Türkkan'ın hakikatle ilgisi bulunmayan, kulaktan dolma bilgilerle Karaismailoğlu'nu kamuoyu husumetine maruz bıraktığı aktarılan dilekçede, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile ilgili gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu iddialar bütünüyle yalan ve iftira mahiyetinde olup Sayın Bakan'ın ne dayısı ne de herhangi bir yakını bahsi geçen ihaleyi almamış, ihaleye dahi girmemiştir. Hal böyleyken hiçbir gerçekliği olmayan bu iftira niteliğindeki paylaşımla ilgili müvekkilimin kişilik hakları açıkça zedelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Bakan Karaismailoğlu'nun görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği ifade edilen dilekçede, Karaismailoğlu'nun hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere haksız kazanç temin etmediği anlatıldı.

        Dilekçede, Türkkan'ın açıklamalarının "haksız fiil" niteliğinde olduğuna yer verilerek, "Davalının müvekkilimi küçük düşürmeye ve karalamaya yönelik kasıtlı, somut isnat içeren ve gerçek dışı ifadelerinin müvekkilimin itibarını zedelediği, kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği açıktır." görüşüne yer verildi.

        Davanın kabulüne karar verilmesi istenen dilekçede, davalı Türkkan'ın 250 bin liralık manevi tazminatı, yasal faiziyle birlikte davacı Karaismailoğlu'na ödemesine hükmedilmesi talep edildi.
        ŞEHİT YAKININA GALİZ KÜFÜR
        Öte yandan İP'li Lütfü Türkkan geride bıraktığımız aylarda Bingöl'de bir şehit yakınına galiz küfürler savurarak ahlaksızlıkta ve rezillikte zirve yapmıştı.

        İYİ Parti'nin HDPKK ile ilişkili olduğunu söyleyen şehit yakını Tahir Gümren'e "Senin bacını s..." diyen Türkkan, büyük bir skandala imza atmıştı.


        Yaptığı yalan dolu paylaşımlar ve şehit yakınına ettiği küfürle gündemden düşmeyen Türkkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden her fırsatta FETÖ tetikçiliği yaptığı da ortaya çıktı.

        ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ AYTAÇ'LA FETÖ OKULU MUHABBETİ

        FETÖ üst düzey yöneticisi Önder Aytaç'la FETÖ okullarının kapanması konusunda konuşan Türkkan terör örgütünden direktif aldı, Makedonya'daki FETÖ okullarının kapattırılmayacağı konusunda hainlere açıkça destek verdi. Aytaç'a yalakalık yapmaktan geri durmayan Türkkan, "Kardeşinle iftihar edeceksin" diyerek FETÖ'cülerin kirli işlerine koştu.

        AYTAÇ'A METHİYELER
        Türkkan, "Ben seni her halinle severim muhterem" diyerek FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Aytaç'a övgüler yağdırdı.


        FİRARİLERLE KOL KOLA
        Firari FETÖ'cülerle irtibatını hiç koparmayan Türkkan'ın örgüt üyesi Hakan Şükür ile çekildiği fotoğraf da ortaya çıktı.


        FETÖ'NÜN ALGI OPERASYONUNA KATILDI
        Bununla da yetinmeyen Türkkan'ın FETÖ'nün materyalleri ve söylemleri ile algı operasyonu yaptığı belgelendi.

            TERÖR PROPAGANDASI
            FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejilerine kullanan Türkkan onaylı hesabından terör örgütü propagandası yapıyordu.


            FETÖ'CÜLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORDU
            Gözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Türkkan'ın, "Kilis'te bugün gözaltına alınan polislerin eşleri ve çocukları Emniyet Müdürlüğü önünde toplanmışlar eylem yapıyorlar." sözleriyle gözaltına alınan örgüt üyelerinin sözcülüğünü yapıyordu.



            MEDYA TETİKÇİLERİNİ KALKAN OLDU
            Türkkan'ın FETÖ'nün medya tetikçileri Dumanlı ve Karaca'yla ilgili tweetleri de dikkat çekti.


            FETÖ'CÜ FAKE HESAPLARA DÜŞTÜ
            Türkkan'ın FETÖ'nün algı operasyonu için açtığı fake hesapları da RT'lediği görüldü.
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            İftiraya 250 bin TL’lik tazminat davası!
            Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti'nin küfürbazı Lütfü Türkkan Bakan Adil Karaismailoğlu'nu hedef almıştı! İftiraya 250 bin TL'lik tazminat davası!
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