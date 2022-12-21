Son dakika: İYİ Parti'nin küfürbazı Lütfü Türkkan Bakan Adil Karaismailoğlu'nu hedef almıştı! İftiraya 250 bin TL'lik tazminat davası!

TAZMİNAT DAVASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisi hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Türkkan'ın Bartın çevreyolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla müvekkiline ağır ithamlarda bulunarak hakaret ve iftira suçunu işlediği belirtildi.

Türkkan'ın hakikatle ilgisi bulunmayan, kulaktan dolma bilgilerle Karaismailoğlu'nu kamuoyu husumetine maruz bıraktığı aktarılan dilekçede, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile ilgili gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu iddialar bütünüyle yalan ve iftira mahiyetinde olup Sayın Bakan'ın ne dayısı ne de herhangi bir yakını bahsi geçen ihaleyi almamış, ihaleye dahi girmemiştir. Hal böyleyken hiçbir gerçekliği olmayan bu iftira niteliğindeki paylaşımla ilgili müvekkilimin kişilik hakları açıkça zedelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği ifade edilen dilekçede, Karaismailoğlu'nun hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere haksız kazanç temin etmediği anlatıldı.