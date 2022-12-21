Son dakika: İYİ Parti'nin küfürbazı Lütfü Türkkan Bakan Adil Karaismailoğlu'nu hedef almıştı! İftiraya 250 bin TL'lik tazminat davası!

2023 seçimlerine yaklaşırken muhalefetin, yalan, kara propaganda, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaseti giderek çirkinleşiyor.
Bunun son örneği İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım...
"İHALEYİ BAKANIN DAYISI ALDI" YALANI
Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef alarak "Sonucunu sakladıkları, Bartın çevreyolu ihalesini kazanan Muzaffer Hacımustafaoğlu'nun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında ise hükümeti hedef alıp tehdit ederek "Bu kokuşmuş, bu çürümüş zihniyeti göndereceğiz. Haramilerin ve hırsızların iktidarına son vereceğiz. Hesap soracağız" dedi.
İYİ Parti Kocaeli vekilinin algı dolu paylaşımının ise çok geçmeden yalan olduğu anlaşıldı.
TAZMİNAT DAVASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisi hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Türkkan'ın Bartın çevreyolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla müvekkiline ağır ithamlarda bulunarak hakaret ve iftira suçunu işlediği belirtildi.
Türkkan'ın hakikatle ilgisi bulunmayan, kulaktan dolma bilgilerle Karaismailoğlu'nu kamuoyu husumetine maruz bıraktığı aktarılan dilekçede, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile ilgili gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu iddialar bütünüyle yalan ve iftira mahiyetinde olup Sayın Bakan'ın ne dayısı ne de herhangi bir yakını bahsi geçen ihaleyi almamış, ihaleye dahi girmemiştir. Hal böyleyken hiçbir gerçekliği olmayan bu iftira niteliğindeki paylaşımla ilgili müvekkilimin kişilik hakları açıkça zedelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bakan Karaismailoğlu'nun görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği ifade edilen dilekçede, Karaismailoğlu'nun hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere haksız kazanç temin etmediği anlatıldı.