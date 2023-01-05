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    • Güncel
    • 05.01.2023 13:03
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    • 05.01.2023 13:03
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    Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

    Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

    Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

    Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.

    Hesaplama formülü ise şöyle:

    240000 x 0,388581= 93.259,44

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    Haberler Güncel Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
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