Başkan Erdoğan'dan müjde üstüne müjde! Memura emekliye zam, asgari ücret desteğinde artış, orta gelirliye ucuz konut...





SON DEFA GÜÇLÜ BİR DESTEK İSTİYORUZ

Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılı, bir girizgah kabul ediyoruz. Milletimizden 2023'te son defa ve güçlü bir destek istiyoruz. Son defa ifademizi de birileri yanlış anlıyor, ben bu seçim için söylüyorum" dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:



BİZ eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Gönülledeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız.



VARSIN birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film, fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Biz Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.







BİZ mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın diğerlerinden farkı budur.



NE icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır.



GEÇTİĞİMİZ 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz.



BUNUN için kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz.







BU 'Son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız; start değil bu finish. Ve bunu bu şekilde başaracağız.



SULAR durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa (Seçimlerin erkene alınması) hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz; istikametimizi kamuoyunda konuşulandan alıyoruz.



MUHTAR OLAMAZ DEDİNİZ CUMHURBAŞKANI OLDU

Başkan Erdoğan, 7. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Geçmişte okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak geldiği dönem kalemşörler tarafından 'Erdoğan muhtar bile olamaz' diye manşetler atıldığını anımsattı. "Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu" ifadesini kullandı. Erdoğan, bölücü terör örgütüne karşı suskunluğunu koruyan Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi: Diyarbakır annelerini niye ziyaret etmiyorsun? Millet sana hizaya gelmeyi gösterecek.



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