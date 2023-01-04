Başkan Erdoğan'ın asgari ücret müjdesi sonrası iş dünyasından peş peşe teşekkür mesajları: "Çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz"

TBMM'deki AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan asgari ücret için işletmelere verilen desteğin 400 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum." dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 2022'yi kapatırken asgari ücreti, bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerine yönelik müjde verdiklerini anımsattı.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini, 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, 2023'ün ilk iş gününü, Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolarla kapatıldığına yönelik sevinci ilan ederek açtıklarını anlatarak, dün de 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinden sonra memur ve emekli maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini söyledi.