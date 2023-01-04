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    • Ekonomi
    • 04.01.2023 15:27
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    • 04.01.2023 15:38
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    Başkan Erdoğan'ın asgari ücret müjdesi sonrası iş dünyasından peş peşe teşekkür mesajları: "Çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz"

    Son dakika haberi! TBMM'deki AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan asgari ücret için işletmelere verilen desteğin 400 liraya çıkarıldığını duyurdu. İşverenlere destek müjdesinin ardından iş dünyasından peş peşe teşekkür mesajları geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İş dünyasından peş peşe teşekkür mesajları!

    TBMM'deki AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan asgari ücret için işletmelere verilen desteğin 400 liraya çıkarıldığını duyurdu.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum." dedi.


    ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

    Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 2022'yi kapatırken asgari ücreti, bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerine yönelik müjde verdiklerini anımsattı.

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
    Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini, 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

    Erdoğan, 2023'ün ilk iş gününü, Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolarla kapatıldığına yönelik sevinci ilan ederek açtıklarını anlatarak, dün de 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinden sonra memur ve emekli maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

        TİSK BAŞKANI AKKOL'DAN TEŞEKKÜR
        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan tarafından asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarıldığı müjdesinin verildiğini anımsattı.

        TİSK olarak, asgari ücret desteğinin artırılması taleplerinin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

        "Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetlidir. Bu vesile ile bugüne kadar ilettiğimiz tüm beklentilerimizi dinleyen ve desteklerini işletmelerimizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'e çalışma hayatımız adına bir kez daha teşekkür ederiz."

        TİSK olarak ülkeye, işletmelere ve çalışanlara katkı sunacak her adım için ellerini taşın altına koyacakları yönündeki açıklamalarını anımsatan Akkol, "Tüm çalışmalara da bu ilke üzerinden yaklaşıyoruz. Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        TOBB BAŞKANI HİSARCIKOĞLU'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması çok önemli. İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın asgari ücret müjdesi sonrası iş dünyasından peş peşe teşekkür mesajları: "Çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz"
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