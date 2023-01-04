Başkan Erdoğan'ın asgari ücret müjdesi sonrası iş dünyasından peş peşe teşekkür mesajları: "Çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz"

TİSK olarak ülkeye, işletmelere ve çalışanlara katkı sunacak her adım için ellerini taşın altına koyacakları yönündeki açıklamalarını anımsatan Akkol, "Tüm çalışmalara da bu ilke üzerinden yaklaşıyoruz. Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKOĞLU'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması çok önemli. İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.