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Haberler Ekonomi İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalıştığı orta gelirliye konut kampanyasının detayları belli oldu. Peki İstanbul'da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl? İşte 13 soruda orta gelirliye konut kampanyası

04.01.2023 11:56 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:24
İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu.

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İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Nebati, "Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69'dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merak edilen soruları canlı yayında tek tek cevapladı.

İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

KONUT FİYATLARI SABİT Mİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Projeye dahil olan firmalar girdiği zaman bizim belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek kampanya süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Uymamaları halinde onlara sağladığımız garantörlük ve konut kredisinden faydalanma imkanına erişemeyecekler.

İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

HANEDEN AİLE BİREYLERİNİN KONUTU OLMASI DAHİLİNDE BAŞVURU YAPABİLİYORLAR MI?

Ailede konut olmama şart. Ailesinde konutu olmaması gerekiyor. Anne ve babanın konutu olmaması gerekiyor. Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş gençler için bu projelere başvurabiliyorlar.

İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

Konutta bir taban fiyat olacak burada orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak. Bununla ilgili çalışmaları yaptık.

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