İşte 13 soruda Orta gelirliye tarihi konut kampanyası! İstanbul’da kaç konut yapılacak? Konut fiyatları sabit mi? Faiz oranı ve ödemeler nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Nebati, "Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69'dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merak edilen soruları canlı yayında tek tek cevapladı.