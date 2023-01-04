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    • 04.01.2023 08:47
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı El Nahyan’la görüştü

    Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavışoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Türkiye ile BAE arasında kritik temas

    Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştüğünü açıkladı.

    MESCİD-İ AKSA
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

    TALİBAN'IN YASAK KARARI
    Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ve Şeyh Abdullah'ın, Afganistan'da Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerin ele alındığı belirtildi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yinelediği belirtilerek, "Bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurgulamıştır. Bakan Şeyh Abdullah, bahse konu kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurgulamış; İslam'ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekmiştir. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Bakanların, bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yinelediği aktarılan açıklamada, "Bakanlar, Kudüs'teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekmişlerdir. Mescid-i Aksa'nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulamışlar; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunmuşlardır" denildi.

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