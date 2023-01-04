İstanbul'daki Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç'in infazında iddianame tamamlandı! Türkiye'deki suç örgütünden destek almışlar

Suikast, İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Mecidiyeköy'de 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri olan Jovan Vukotiç, şoförünün kullandığı aracıyla Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine doğru giderken Mecidiyeköy'de bulunan E-5 Viyadüğü üzerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Motosikletli iki saldırgan, trafiğin yoğun olduğu nokta ve saatlerde Jovan Vukotiç'in şoförünün kullandığı araca ateş açtı ve Jovan Vukotiç'i öldürdükten sonra aynı motosikletle kaçtı. Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürülen Jovan Vukotiç'in Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. Sır suikasti motosikletle gerçekleştiren ve kaçan iki silahlı saldırganın Jovan Vukotiç'e toplamda beş el ateş ettikleri ve kurşunlardan 4'ünün Jovan Vukotiç'e isabet ettiği tespit edildi.
SAHTE OTURUM İZNİYLE SAKLANIYORDU
Öldürülen Jovan Vukotiç'in 2018 yılında Antalya'da yakalandığı, ülkemizden sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiği, ülkesinde 18 ay hapis yattıktan ve Sırbistan Podgorica Yüksek Mahkemesi tarafından serbest kaldıktan sonra sahte kimlikle ülkemize tekrardan giriş yaptığı tespit edildi. İncelemelere göre, serbest kaldıktan sonra 2021 yılında yasa dışı yollardan tekrar İstanbul'a gelen Jovan Vukotiç, İstanbul'da yaşayan ve oturum izni bulunan yabancı uyruklu Predrag Popovic isimli bir kişinin kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafının bulunduğu sahte bir oturum izni belgesiyle İstanbul'da yaşamaya başladı. Olay günü, Türk olan şoförünün kullandığı araçla çocukları ve eşi ile birlikte Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine doğru yola çıktı. Motosikletli iki infazcı tarafından öldürüldü. Jovan Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yapılan incelemelerde; aracın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında uydu bağlantılı üç adet GPS (Takip) Cihazı bulundu. Jovan Vukotic'in infazcılar tarafından dört ay boyunca fiziki olarak takip edildiği, iki tetikçinin suikast için daha önce de bazı girişimlerde bulundukları fakat olayı gerçekleştiremedikleri ortaya çıkarıldı.
YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN İNTİKAMI...
Sır suikastın perde arkasından ise; Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından bu yana "Uyuşturucu Rantı" (Uyuşturucu Ticareti Yollarını Ele Geçirmek) nedeniyle yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü uzun soluklu husumet çıktı. İddialara göre; uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Kavac" isimli suç örgütünün Karadağ uyruklu elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Sırbistan-Karadağ'da ihbar üzerine yüklü bir uyuşturucu yakalattı. İkili o olayın ihbarını, Jovan Vukotic'in çetesi olan Skaljari'den bildi. Jovan Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki farklı çete ile anlaştı ve yaklaşık bir milyon euro karşılığında Jovan Vukotic'i infaz ettirdi.