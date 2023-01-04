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    • 04.01.2023 09:15
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    Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 101 şüpheli paketlendi

    Batman'da sabah 05.30 1105 personelin katıldığı "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 32'ncisi gerçekleştiren operasyonda uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

    AJANSLAR
    ’Kökünü Kurutma’dan durmak yok: 101 gözaltı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

    32'NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    Bakan Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonları"nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

    150 AYRI ADRES VE 150 ŞÜPHELİ
    Soylu, hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini belirtti.

    Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular." diye konuştu.

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    Haberler Güncel Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 101 şüpheli paketlendi
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