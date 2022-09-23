Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç İstanbul'da infaz edilmişti! Cinayette şok detaylar ortaya çıktı! 1,5 milyon euroluk suikast



*Jovan Vukotiç

İNCELEMELER MOTOR VE TAKİP EDEN ARAÇ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

Organize polisi, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç'i takip eden bir araç olduğunu da tespit etti.