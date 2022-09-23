Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç İstanbul'da infaz edilmişti! Cinayette şok detaylar ortaya çıktı! 1,5 milyon euroluk suikast

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
*Jovan Vukotiç
İNCELEMELER MOTOR VE TAKİP EDEN ARAÇ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI
Organize polisi, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç'i takip eden bir araç olduğunu da tespit etti.
Aracın plakasını belirleyen ekipler, incelemeleri motosiklet ve araç üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşıldı.
4 AY İZLEDİLER DEFALARCA GİRİŞİMDE BULUNDULAR
Organize ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yaptığı incelemede, arabanın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında GPS cihazı buldu.