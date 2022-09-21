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    • 21.09.2022 20:43
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    • 21.09.2022 20:56
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    SON DAKİKA! Emniyet'ten İstanbul'da flaş operasyon! Sırp suç örgütü liderini öldüren 2 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Sırp organize suç örgütü SKALJARI'nin lideri Jovan Vukotiç isimli şahsı öldürdüğü tespit edilen KAVAC isimli suç örgütünün yöneticisi Radoje Zivkovic ve ve Zdravko Perunovic isimli şahıslarla birlikte 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

    İstanbul’da yakalandı! Sırp suç örgütü liderini infaz etmişti...

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Sırp organize suç örgütü SKALJARİ'nin lideri Jovan Vukotiç isimli şahsı öldürdüğü tespit edilen KAVAC isimli suç örgütünün yöneticisi Radoje Zivkovic ve ve Zdravko Perunovic isimli şahıslarla birlikte 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.


    *SKALJARI'nin lideri Jovan Vukotiç

    İşte Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan o açıklama
    Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan'da "SKALJARI" isimli Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Jovan Vukotiç, İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.


    *Radoje Zivkovic

    Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.

    Bu çalışma sonrası saldırıyı, KAVAC isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zivkovic isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

    16.09.2022 günü yapılan operasyonla Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

    Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    İstanbul’da yakalandı! Sırp suç örgütü liderini infaz etmişti...
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Emniyet'ten İstanbul'da flaş operasyon! Sırp suç örgütü liderini öldüren 2 kişi yakalandı
        SON DAKİKA