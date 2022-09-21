SON DAKİKA! Emniyet'ten İstanbul'da flaş operasyon! Sırp suç örgütü liderini öldüren 2 kişi yakalandı



*SKALJARI'nin lideri Jovan Vukotiç



İşte Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan o açıklama

Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan'da "SKALJARI" isimli Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Jovan Vukotiç, İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.