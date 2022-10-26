İstanbul'daki mafya infazında sis perdesi aralandı: 1 milyonluk suikastta çete savaşı
Sırbistan-Karadağ bölgesinin en büyük mafyalarından olan Skaljari Çetesi'nin İstanbul'da suikast sonucu öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in infazındaki sis perdesi aralandı. Suikastın arkasında Sırbistan-Karadağ kökenli iki çetenin uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı. İnfaz edilen Vukotic ile husumetli olan Kavac Çetesi'nin liderleri, infaz planı için İstanbul'a geldi ve liderleri İtalya ve Sırbistan-Karadağ'da cezaevinde bulunan iki suç örgütüyle bir milyon euro karşılığında anlaştı. İnfaz sonrası şok bir köstebek iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında İstanbul'da suikastle öldürüldü.
Vukotiç, şoförü E.K.'nın kullandığı aracıyla eşi ve çocuklarıyla birlikte Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezine doğru giderken Mecidiyeköy'de bulunan E-5 Viyadüğü üzerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Motosikletli iki tetikçi kaçtı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri, eşinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürülen ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıkan Vukotiç'in infazıyla ilgili titiz bir çalışma başlattı.
Olayda sıkılan beş kurşundan 4'ünün isabet ettiği Jovan Vukotiç'in infazındaki sır perdesi detaylı incelemelerle aralandı. Sır suikastın perde arkasından ise; Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütleri arasında 2014 yılından bu yana "Uyuşturucu Rantı" (Uyuşturucu Ticareti Yollarını Ele Geçirmek) nedeniyle yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü uzun soluklu bir husumet çıktı.
PERDE ARKASINDAN ÇETELER SAVAŞI ÇIKTI
İddialara göre; uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Kavac" isimli suç örgütünün Karadağ uyruklu elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Sırbistan-Karadağ'da ihbar üzerine yüklü bir uyuşturucu yakalattı. İkili o olayın ihbarını, Vukotic'in çetesi olan Skaljari'den bildi.
Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki çete ile anlaştı ve yaklaşık 1.5 milyon euro karşılığında Vukotic'i infaz ettirdi. İddialara ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; işbirliği yapan iki çeteden birinin üyeleri keşif ve takip yaptı. Diğer çetenin üyeleri infazı gerçekleştirdi.