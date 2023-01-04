FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı: Ders çalışma dışında örgütsel faaliyetlere devam ediyorduk, askeri okul hakkında bilgiler istiyorlardı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, itirafçı ifadelerinin yanı sıra ankesörlü/sabit hatlardan ya da kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu, ayrıca askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı belirlenen TSK mensubu ve sivil yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı.
Yapılan soruşturma sonucunda 5'i Kara Kuvvetleri, 4'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10'u muvazzaf olmak üzere 16 asker ve 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan Ö.Y., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı ve ifadesinde örgüt hakkında önemli detaylar verdi.
'DERS ÇALIŞMANIN DIŞINDA ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE DEVAM ETTİK'
Örgüte lisede girdiğini belirten Ö.Y., "Örgütle ilk temasım lise 3'e giderken Antalya'da yaşayan ağabeyim N.Y.'nin yanına taşınmamla oldu. Ağabeyimin kaldığı evin örgüt evi olduğunu bilmiyorduk. Bu evde N.Y. dışında diğer ağabeyim O.Y. de kalıyordu. Ağabeyim ilk başlarda örgüt içerisinde 'ev ağabeyliği' görevini yapıyordu. İlerleyen süreçte ise Antalya'da büyük bölge lise mesulü görevini yaptığını biliyorum. Bu ilk evde kaldığım sürede birlikte cemaat şeklinde namaz kılma ve kitap okuma gibi faaliyet yapıyorduk. Ben sonra 2'nci eve geçtim. Burada da ders çalışmanın dışında örgütsel faaliyetlere devam ettik. İlerleyen zamanda bu eve örgütün daha üst hiyerarşisindekiler gelip bizlere, asker olup olmak istemediğimizi sordular. Biz de kabul ettik. Sonrasında bizi askeri okullara hazırlamaya başladılar. Bol bol deneme testi adı altında test çözdürdüler. Sözlü mülakatta dikkat etmemiz gereken konuları anlattılar. Ben Balıkesir Astsubay Okulu'nu kazandım. Diğer üç arkadaşım ise kazanamadı. Ben de mülakatta elendim" dedi.
'TSK'YA BİZİM GİBİ KİŞİLERİN GİRMESİ LAZIM'
Örgüt üyeleri tarafından asker olmaya teşvik edildiklerini belirten Ö.Y., "Lise bittikten sonra Gaziantep'e ailemin yanına döndüm. Bir süre sonra yine Antalya'ya döndüm. Başka bir eve yerleştirildim. O evin yetkilisi S. isminde birisiydi. Benim dışımda evde 2 lise mezunu daha vardı. Evin sorumluları bizi askeri okullara hazırlayacaklarını söylüyorlardı. Bu süreçte bizi kimseyle görüştürmüyorlardı. S.'nin sorumluluğunda bu evde Fetullah Gülen'in kitaplarını okuma, videolarını izleme, vaazlarını dinleme gibi örgütsel faaliyetlere devam ediyorduk. Bu eve H.B. isimli örgüt içerisinde konumu yüksek olduğunu düşündüğüm biri de geliyordu. Bu kişi geldiğinde ordu içerisinde alkol alan, zina yapan çok kişinin olduğunu, TSK'ya bizim gibi namazını kılan, dinini bilen kişilerin girmesi gerektiğini söylüyordu. Bir nevi bizi askeri okullara teşvik ediyordu. Örgüt içerisinde başka kişilerle görüşmememiz gerektiğini ve gizliliğin önem arz ettiğini söylüyordu. Bu sebeple bana kod ismi verildi. YGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra ben Kara Harp Okulu'nu kazandım" ifadelerini kullandı.