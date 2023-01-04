FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı: Ders çalışma dışında örgütsel faaliyetlere devam ediyorduk, askeri okul hakkında bilgiler istiyorlardı

'OKUL HAKKINDA BİLGİLER İSTİYORLARDI'

Bir dönem görüşmeleri aksattığı için 'şok mangası'na dahil edildiğini söyleyen Ö.Y., "Okulu kazandıktan sonra artık benimle başkasının ilgileneceği söylendi. 2010 yılı Temmuz- Ağustos ayı gibi İzmir Menteş ATAT kampına katıldım. Yaklaşık 60 günlük eğitim boyunca kimse beni aramadı. Kamp bittikten sonra benimle ilgilenecek kişi aramaya başladı. 1'inci sınıfta 2-3 kez görüştük. Esnaf evlerinde örgütsel faaliyetler yaptık. Kendisi bana Harp Okulu'nda hal ve hareketlerime dikkat etmemi, ima yoluyla namaz kılmamı söylüyordu. Bu kişiyle görüşmelere gitmek istemiyordum. Gitmeyince bizi tanıştıran A.G. Ankara'ya gelip benimle görüştü. Görüşmeleri aksatırsam okuldan mezun olamayacağımı, 'şefkat tokadı' yiyeceğimi söyledi. Harp Okulu 1'inci sınıfın sonunda yaklaşık üç hafta kadar 'şok mangası'na dahil edildim. Yaz tatili için memleketime döndüğümde K. isimli örgüt üyesiyle tanıştım. O da beni V.T. ve R.A. ile tanıştırıp Ankara'da görüşmelere birlikte katılacağımızı söyledi. Harp Okulu 2, 3 ve 4'üncü sınıfta üçümüz aynı koğuşta kaldık. Bunun tesadüf olmadığını ve örgütün ayarladığını düşünüyorum. Buluşmaları aksatmadan ayda bir olacak şekilde Ankara Keçiören'de bulunan örgüte ait evde O.I. isimli örgüt üyesinin sorumluluğunda görüşmelere devam ettik. O.I. bize okulda ima yoluyla namaz kılmayı hareketlerle anlatıyordu. Ayrıca kendisi ben ve arkadaşlarımdan okuldaki komutanlar ve öğrenciler ile ilgili bilgiler istiyordu. Komutanlardan alkol alan, bahis oynayan, çapkınlık yapan, bize kötü davranan kimsenin olup olmadığını, okuldaki askeri öğrencilerle ilgili olarak gözümüze batan, dikkatimizi çeken kişilerin olup olmadığını soruyordu. V.T. de okulla ilgili tüm bilgileri söylüyordu" dedi.

'KOĞUŞTA İMA YOLUYLA NAMAZ KILAN BAŞKALARI DA VARDI'

Okuldan mezun olmadan önce örgüt elemanlarınca 'ByLock' indirmeleri istendiğini belirten Ö.Y., "17/25 Aralık olaylarının ardından örgütün yüzünü görmüş ve iyice soğumuştum. Görüşmelerin birçoğuna katılmıyordum. Bu yüzden V.T. ile tartıştık. Bir kez koğuşumuzda yer alan L.A.'nın kendi yatağında oturmuş kafasını ellerinin arasına almış şekilde gözleri açık vaziyette yaklaşık olarak 10-15 dakika sabit bir şekilde dışarı ile iletişim sağlamadan ima yoluyla namaz kıldığına şahit oldum. Aynı şeyi yapan başkaları da vardı. Harp Okulundan mezun olmadan iki ay önce örgütün beni mesleğimden atacağı korkusuyla bir kez daha O.I. ile buluştuk. Bize bir kez daha kod isimleri verdi. Son görüşmelerimizde bize 'ByLock' isimli bir programdan bahsedip, görüşmelerimizin bu program üzerinden mesajlaşma yöntemi ile olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.