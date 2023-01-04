CHP'i Fethiye Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 12 zanlı gözaltına alındı! Kaçak inşaatlara kamyon başına vurgun

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'nde rüşvet alan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu bazı kişilerin, kaçak olarak yapımına başlanılan inşaatlara hafriyat taşıyan kamyonlarının kontrol noktasından geçişine göz yumduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turunçpınarı mevkii ile Karagözler Mahallesi'nde halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğunu, kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği belirledi.
KONTROL NOKTASINDA RÜŞVET
Ekiplerin yaptığı çalışmada, olası bir imar barışından faydalanmak adına başlanan kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, kontrol noktasında verilen rüşvetin ardından geçiş yaptığı tespit edildi.