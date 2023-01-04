CHP'i Fethiye Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 12 zanlı gözaltına alındı! Kaçak inşaatlara kamyon başına vurgun

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'nde rüşvet alan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu bazı kişilerin, kaçak olarak yapımına başlanılan inşaatlara hafriyat taşıyan kamyonlarının kontrol noktasından geçişine göz yumduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.