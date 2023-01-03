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    • 03.01.2023 20:36
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    • 03.01.2023 20:55
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    TBMM'de kabul edildi! Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kuruluyor

    6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

    TBMM çocuk istismarını araştıracak!

    '6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı' iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Devlet, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sürece müdahil oldu. Gerekli adımlar atıldı. Açılan dava kapsamında kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

    TBMM'DE KOMİSYON KURULDU
    6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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