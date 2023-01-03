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    • 03.01.2023 21:00
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    Sinan Ateş cinayeti: Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

    Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

    AJANSLAR
    Sinan Ateş cinayeti: Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 zanlı, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

    Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

    Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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