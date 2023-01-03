Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasının nefes kesen hikayesi! Türkiye'den rest: Ya kabul edin ya başka ülkeye gidin

3 SAAT UÇAKTA BEKLEDİLER

Takas işlemi tam da casusluk ve savaş filmlerindeki gibi oldu. Taraflar, uçaklara karşılıklı olarak uzmanlarını gönderip tek tek kimlik tespiti ve sağlık kontrolü yaptı. İsimlerin teyidi tamamlanınca takas için son onay verildi. Oysa Ukraynalılar, başlangıçta, "Azov taburu esirleri önden gönderilsin, Medvedçuk'u daha sonra bırakalım" demişlerdi. Ankara ise "Ya eşzamanlı olur ya da olmaz" restini çekince, Rus uçağı içindeki esirler üç saat Esenboğa'da kaldı. Sonunda Medvedçuk da geldi ve takas sonuçlandırıldı.