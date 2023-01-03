Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasının nefes kesen hikayesi! Türkiye'den rest: Ya kabul edin ya başka ülkeye gidin

İşte Müderrisoğlu'nun yazısından ilgili bölüm:
Esir takasında son dakikada 'eşzamanlı değişim' krizi çıktı. Ukrayna 'Önce bizimkiler bırakılsın' diyerek Putin'in yakın adamı olan Medvedçuk'u uçağa bindirmedi. Türkiye'nin "Bizde güven esastır. Ya eşzamanlı değişimi kabul edin ya başka ülkeye gidin" restiyle taraflar kurallara uydu.
Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen esir takası dünyada büyük ses getirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki Dolmabahçe müzakereleri, Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilen İstanbul Tahıl Koridoru Mutabakatı derken Başkan Erdoğan esir takası için ilk sinyali 20 Eylül 2022'de BM toplantısı için bulunduğu New York'ta verdi. Erdoğan 200 rehinenin takasını "Güzel bir gelişme" diyerek duyurdu. Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre, takas edilen 215 Ukraynalı askerden 108'i Azov Taburu'ndaydı. Hatta tabur komutanı ve yardımcısı da takas edilenler arasındaydı.
Daha önce bu isimlerin idam edileceği kamuoyuna yansımış ve Rusya, geri adım atmayacağını dile getirmişti. Ukrayna ise Rus yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedçuk'u elinde tutuyordu. Bu isim aynı zamanda Putin'in "dostlarından" biriydi. Takas için görüşmeler MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. İlk talep Ruslardan geldi. Ukraynalılar da Ankara'ya gelmeyi kabul etti. Ukraynalıların isteği ve Başkan Erdoğan'ın onayıyla Azov Taburu'ndan 5 komutanın Türkiye'de misafir edilmesi kararı alındı.