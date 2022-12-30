Ankara'da silahlı saldırı: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti! 3 gözaltı

'BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER'

Bu arada, olay sırasında bölgede olan kişilerden Ahmet Karaca, "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 3 GÖZALTI

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Sinan Ateş'in Bursa'da öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi