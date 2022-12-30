Ankara'da silahlı saldırı: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti! 3 gözaltı

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti.
MOTOSİKLETLİ KİŞLER SİLAHLA SALDIRDI
Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
AĞIR YARALANDI
Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.