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    Ankara'da silahlı saldırı: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti! 3 gözaltı

    Son dakika haberi! Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Silahlı saldırı! Ülkü Ocakları eski Başkanı hayatını kaybetti

    Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti.

    MOTOSİKLETLİ KİŞLER SİLAHLA SALDIRDI
    Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Silahlı saldırı! Ülkü Ocakları eski Başkanı hayatını kaybetti

    AĞIR YARALANDI
    Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.


        Fotoğraf: Sinan Ateş

        SİNAN ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ
        Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

            2 SAAT ÖNCE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ
            Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in, olaydan 2 saat önce, Twitter'da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü.

            Ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı.

            'BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER'
            Bu arada, olay sırasında bölgede olan kişilerden Ahmet Karaca, "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

            VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 3 GÖZALTI
            Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

            Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

            Öte yandan, Sinan Ateş'in Bursa'da öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi

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            Silahlı saldırı! Ülkü Ocakları eski Başkanı hayatını kaybetti
            Haberler Güncel Ankara'da silahlı saldırı: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti! 3 gözaltı
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