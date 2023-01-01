Rekorları altüst eden hizmetlere uluslararası ilgi! CNN Internatıonal öve öve bitiremedi

Tüm bu ulaştırma yatırımlarının yanı sıra vapur ve feribotlarla da Asya ile Avrupa arasında yolculuk yapıldığına atıf yapılan haberde bu deniz güzergâhları için ise "saf cennet" yorumuna yer verildi.

KITALARARASI YENİ ROTA

CNN International'daki geniş Türkiye haberinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kıtalararası yolculukta yeni bir rota olduğuna dikkat çekildi. 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ve 334 metre tepe noktasıyla "dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü" unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya indirdiği kaydedildi.