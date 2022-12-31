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Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! "Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti" İşte o projeler...

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! "Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti" İşte o projeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti&hellip;" ifadelerine yer verdi. İşte o projeler...

31.12.2022 09:27 - Son Güncelleme: 31.12.2022 09:48
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti İşte o projeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan mesajında 'Şimi paylaşma vakti' diyerek 2022'de yapılan projeleri paylaşacağını duyurdu.

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Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti İşte o projeler...

Başkan Erdoğan'ın mesajında, "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımları ve 2022'de imza atılan projeler...

Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti İşte o projeler...

İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ


"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık."

Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti İşte o projeler...

"Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık."

Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti İşte o projeler...

49 MİLLET BAHÇESİ

"49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152'ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor."

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