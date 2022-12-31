Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! "Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti" İşte o projeler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi. İşte o projeler...
31.12.2022 09:27 - Son Güncelleme: 31.12.2022 09:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan mesajında 'Şimi paylaşma vakti' diyerek 2022'de yapılan projeleri paylaşacağını duyurdu.