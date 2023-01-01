Yeni yılda hayatımızda pek çok şey değişecek. Hem vatandaşı hem de iş dünyasını ilgilendiren birçok düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu. Bu değişiklikler içerisinde milyonları ilgilendiren gelişmeler söz konusu olacak. Akıllı telefonlarında Whatsapp kullananlardan alışveriş tutkunlarına birçok kişiyi ilgilendiren bir liste söz konusu.

E-TİCARET YASASI DEVREDE

e-ticaret sektörünü düzenleyen e-ticaret yasası bugün yürürlüğe girdi. Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.