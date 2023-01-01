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    • 01.01.2023 13:31
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    Gizli kalan gerçekler! İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullanmış

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yönetiminde gizli kalmış birçok gerçek, zamanla ortaya çıkan belgelerle yeniden kamuoyunun gündemine geliyor. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu dönemde, oğlu Ömer İnönü'nün Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullandığı ortaya çıktı. Belgelerde Dünya Savaşı şartlarında vatandaşların ısınmak için yakacak bulamadığı bir dönemde, sarayın ısıtılması için tonlarca kömürün harcandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    İnönü Dolmabahçe Sarayı’nı yurt olarak kullanmış

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı Demokrat Parti'yi devrettiği 1950'ye tek parti yönetiminde birçok gizli kalan gerçek sonraki süreçte ortaya çıkan belgelerle aydınlatıldı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu döneme ait bir skandal da gün yüzüne çıktı.

    40 TON KÖMÜR YAKILDI
    İnönü'nün oğullarından Ömer'in tahsilini gördüğü İstanbul'da öğrencilik yıllarında Dolnmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullandığı belirtildi. Savaşın ve yokluğun en ağır etkilerinin hissedildiği 1940'lı yıllarda vatandaşlar biraz olsun ısınabillmek adına kömür bulmakta zorlanıyordu. Hane başına 500 kilo kömür yakılabilinnen dönemde, Ömer İnönü'nü kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nın ısınabilmesi adına her ay 40 ton kömür yakılıyordu.

    Gizli kalan gerçekler! İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullanmış

    DÖNEMİN CANLI TANIĞI
    Olaya dair bilgiler, dönemin en önemli tanıklarından Münevver Ayaşlı'nın 'Geniş Ufuklara ve Yabancı İklimlere Doğru' kitabında yer alıyor. Osmanlı'nın son dönem, Cumhuriyet'in ilk dönem tarihine tanıklık eden Ayaşlı'nın, kitabı çocukluğundan başlatarak eşi Nusret Sadullah Ayaşlı'nın vefat tarihi olan 12 Aralık 1944'e geçen bir dönemi mercek altına alıyor.

    MECLİS'TE DİLE GETİRİLDİ
    1955 yılında Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın Savarona Okul Gemisiyle İlgili soru önergesinin ardından Meclis'te başlayan tartışmalarda söz alan Fuad Köprülü gerçeği Meclis kürsüsünde ilan etmişti.

    Köprülü: Bakınız ben cevabımı verirken eski hâdiselerden bahsetmedim, fakat kendileri başladılar. Buna elbâdi azlem derler. Bu hakikatları hatırlamak bir zaruret halini alm ıştır. O zaman Reisicumhurun çocukları için günde 35 ton kömür sarf eden Dolmabahçe Sarayı kullanılırken iktisadi düşünceler nerede idi? O zaman İstanbul halkına aile başına yarım ton kömür vermekte müşkülât çekiliyordu. İlâveten beyaz trenler de çıkarılmıştı.

        ŞEHZADE ÖMER!
        Ömer İnönü, 1940 yılında Ankara'dan İstanbul'a Yüksek Teknik (Mühendis) Okulu'nda (daha sonra alacağı adıyla İTÜ) Makine Mühendisliği okumak için geldi. Nuri Demirağ'ın Yeşilköy'de kurduğu hava okulunda pilotluk eğitimi alan Ömer İnönü, Uludağ'da kayak müsabakalarında ya da otomobil yarışlarında da görülüyordu.

        İstanbul'daki eğitim hayatı boyunca okula yakın olan Dolmabahçe Sarayı'nda kalan İnönü'nün, sarayda partiler düzenlediği ve adının bu yüzden "Şehzade"ye çıktığı dönemin kulis haberlerinde yer almıştı.

        KAZA DAVASI
        Şehzade Ömer ile ilgili çarpıcı iddialardan biri de karıştığı trafik kazasıyla ilgili. Teknik Okul pansiyon amiri Muzaffer Kayalıbay'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında adı geçen Ömer İnönü, hakkında çıkan belgeler ışığında yargılanmasına ve tanıkların ifadesine karşın beraat ederek serbest kalmıştı.

            Dava uzun süre medyanın ve siyasetçilerin tartışma konusu olmuştu.

            ERDAL İÇİN FAKÜLTE KURULDU
            Fizik okumak isteyen ancak Ankara'da bölüm olmadığı için İstanbul'a gitmesi gereken Erdal İnönü'yü annesi bırakmamıştı. Annesi Erdal'dan ayrılamayınca konu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye iletildi. Bunun ardından 1943'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu.

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            Haberler Güncel Gizli kalan gerçekler! İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullanmış
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