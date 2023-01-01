Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı Demokrat Parti'yi devrettiği 1950'ye tek parti yönetiminde birçok gizli kalan gerçek sonraki süreçte ortaya çıkan belgelerle aydınlatıldı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu döneme ait bir skandal da gün yüzüne çıktı.
40 TON KÖMÜR YAKILDI
İnönü'nün oğullarından Ömer'in tahsilini gördüğü İstanbul'da öğrencilik yıllarında Dolnmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullandığı belirtildi. Savaşın ve yokluğun en ağır etkilerinin hissedildiği 1940'lı yıllarda vatandaşlar biraz olsun ısınabillmek adına kömür bulmakta zorlanıyordu. Hane başına 500 kilo kömür yakılabilinnen dönemde, Ömer İnönü'nü kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nın ısınabilmesi adına her ay 40 ton kömür yakılıyordu.
Gizli kalan gerçekler! İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullanmış
DÖNEMİN CANLI TANIĞI
Olaya dair bilgiler, dönemin en önemli tanıklarından Münevver Ayaşlı'nın 'Geniş Ufuklara ve Yabancı İklimlere Doğru' kitabında yer alıyor. Osmanlı'nın son dönem, Cumhuriyet'in ilk dönem tarihine tanıklık eden Ayaşlı'nın, kitabı çocukluğundan başlatarak eşi Nusret Sadullah Ayaşlı'nın vefat tarihi olan 12 Aralık 1944'e geçen bir dönemi mercek altına alıyor.
MECLİS'TE DİLE GETİRİLDİ
1955 yılında Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın Savarona Okul Gemisiyle İlgili soru önergesinin ardından Meclis'te başlayan tartışmalarda söz alan Fuad Köprülü gerçeği Meclis kürsüsünde ilan etmişti.
Köprülü: Bakınız ben cevabımı verirken eski hâdiselerden bahsetmedim, fakat kendileri başladılar. Buna elbâdi azlem derler. Bu hakikatları hatırlamak bir zaruret halini alm ıştır. O zaman Reisicumhurun çocukları için günde 35 ton kömür sarf eden Dolmabahçe Sarayı kullanılırken iktisadi düşünceler nerede idi? O zaman İstanbul halkına aile başına yarım ton kömür vermekte müşkülât çekiliyordu. İlâveten beyaz trenler de çıkarılmıştı.