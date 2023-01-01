Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı Demokrat Parti'yi devrettiği 1950'ye tek parti yönetiminde birçok gizli kalan gerçek sonraki süreçte ortaya çıkan belgelerle aydınlatıldı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu döneme ait bir skandal da gün yüzüne çıktı.

40 TON KÖMÜR YAKILDI

İnönü'nün oğullarından Ömer'in tahsilini gördüğü İstanbul'da öğrencilik yıllarında Dolnmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullandığı belirtildi. Savaşın ve yokluğun en ağır etkilerinin hissedildiği 1940'lı yıllarda vatandaşlar biraz olsun ısınabillmek adına kömür bulmakta zorlanıyordu. Hane başına 500 kilo kömür yakılabilinnen dönemde, Ömer İnönü'nü kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nın ısınabilmesi adına her ay 40 ton kömür yakılıyordu.

Gizli kalan gerçekler! İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullanmış