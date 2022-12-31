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    • 31.12.2022 18:43
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    • 31.12.2022 18:46
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    Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET AL || Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?

    Henüz Milli Piyango bileti almayanlar bilet satışının sona ereceği tarihi ve biletlerin nereden alındığına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Milli Piyango bileti en son ne zaman alınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır?

    Milli Piyango çekilişi için henüz bilet almayanlar yılbaşı bileti nereden ve nasıl alınacağını emrak ediyor. İşte detaylar...

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

    Biletler 31 Aralık günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

    Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

        MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Güncel Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET AL || Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?
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