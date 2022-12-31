Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET AL || Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?

Milli Piyango çekilişi için henüz bilet almayanlar yılbaşı bileti nereden ve nasıl alınacağını emrak ediyor. İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR ALINIR?
Biletler 31 Aralık günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.