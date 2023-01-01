Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı? 2023 Milli Piyango hangi illere çıktı? O iller zengin oldu!

MPİ TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'lik tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.

Büyük ikramiye, satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa, her iki talihli 100'er Milyon TL olacak.

Büyük ikramiye, satılan 3 çeyrek bilete çıkarsa, 200 Milyon TL üçe bölünerek talihlilere dağıtılacak.

Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete çıkarsa, 2 yarım bilete ya da 1 tam bilete çıkarsa, her zamanki gibi bilet payına göre dağıtılacaktır.