Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı? 2023 Milli Piyango hangi illere çıktı? O iller zengin oldu!

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak açıklanırken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirtildi.
2023 MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller şu şekilde açıklandı;
Giresun-Merkez
İstanbul-Şişli
Bursa-Osmangazi
MPİ'den alınan online bilet
BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILACAK?
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.