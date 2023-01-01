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    • 01.01.2023 08:57
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    Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı? 2023 Milli Piyango hangi illere çıktı? O iller zengin oldu!

    200 milyon TL olan büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı merak konusu oldu. Milli Piyango 2023 çekilişleri sona ererken, internet arama motorlarında 'Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı? 2023 Milli Piyango hangi illere çıktı?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango hangi illere çıktı?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak açıklanırken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirtildi.

    2023 MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

    200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller şu şekilde açıklandı;

    Giresun-Merkez

    İstanbul-Şişli

    Bursa-Osmangazi

    MPİ'den alınan online bilet

    BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILACAK?

    Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

        MPİ TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

        Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'lik tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.

        Büyük ikramiye, satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa, her iki talihli 100'er Milyon TL olacak.

        Büyük ikramiye, satılan 3 çeyrek bilete çıkarsa, 200 Milyon TL üçe bölünerek talihlilere dağıtılacak.

        Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete çıkarsa, 2 yarım bilete ya da 1 tam bilete çıkarsa, her zamanki gibi bilet payına göre dağıtılacaktır.

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

        İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
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        Haberler Güncel Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı? 2023 Milli Piyango hangi illere çıktı? O iller zengin oldu!
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