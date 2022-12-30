Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Togg, Kızılelma, doğal gaz keşfi... Başlasın Türkiye Yüzyılı

    Artık 2023'e geri sayım başladı... Geleceğe umutla bakan Türkiye, 2022 yılında birçok başarıya imza attı. ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg, banttan inip devler sahnesine çıktı. 2 bin 23 metrelik orta alan açıklığı ile dünyanın en uzunu olan çanakkale köprüsü hizmete açıldı. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de 1 trilyon dolarlık doğalgaz keşfederek herkesi kıskandırdı. İlk insansız savaş uçağımız Kızılelma ile savunma sanayimiz atağa kalktı. Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlayacağımız 2023 yılı, tıpkı Başkan Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye vizyonu ie parlamaya başladı. Takvim, Vizyon 2023 eki ile Türkiye'nin dev hamlelerini topladı... İşte detaylar...

    Takvim
    Başlasın Türkiye Yüzyılı

    Takvim, Vizyon 2023 eki ile Türkiye'nin dev hamlelerini topladı...

    GELECEĞE YATIRIM
    2020'de start alan 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı. Bilgi teknolojilerinde Türkiye'nin ilk ve tek eğitim-istihdam platformu özelliğini taşıyan proje kapsamındaki katılımcılar, 33 farklı alanda istihdam edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlayan 1 Milyon İstihdam Projesi sürüyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünü gençlerin enerjisiyle geliştirmek için başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi birçok farklı alanda eğitimi gençlerle buluşturdu. Önceki yıl başlatılan projede hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde geliştirilen projede veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi ve dijital teknoloji uzmanlığı gibi alanlarda yazılımcı adaylarına dersler verildi. Gençler de bu derslere çok büyük ilgi gösterdi.

    AVRUPA'DA DA İLGİ GÖRDÜ
    Kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu projede oyun tasarımından sistem yöneticiliğine kadar 33 farklı alanda gençler istihdam edildi. Toplamda 1 milyon 96 bin 566 kişinin başvurduğu projede kullanıcıların aldıkları eğitimler sonrasında CV'leri sistemde hazır bulunuyor eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişleriyle birlikte kullanıcılar görüşmeye çağırılarak iş sahibi olmasına olanak sağlanıyor. Bu proje Avrupa medyasında da büyük ilgi gördü.

    DEV FİRMALAR VAR
    PROJEYE katılanlar, yazılım alanında dünyanın önde gelen firmalarından Google, Huawei, Microsoft ve Vestel gibi firmalar projede eğitim içeriklerinde destekçi statüsünde yer aldılar. Bunun yanı sıra yine proje içerisinde eğitimini tamamlayanları işe alan firmalar arasında Vodafone, Ford, Getir, Allianz, Garanti, Trendyol ve Turkcell gibi çok önemli firmalar bulunuyor.

    İSTİHDAMINA KATKI
    1 Milyon Yazılımcı Projesi sayesinde bilgi teknolojileri alanıyla ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlıkların belirlenmesi ve istihdamı program ile birlikte sağlandı. Bunun yanında, bilgi teknolojileri sektöründe çalışacak gençlerin kariyer yolunu daha kolay çizmesi sağlandı. Ayrıca proje ile birlikte teknik personel, nitelikli ara eleman ve profesyonel yazılımcıların istihdamı da planlanmış oldu.

    OTOMOTİV GENÇLERİN
    Sanayi     ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılımın önemine dikkat çekti: Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli'de istihdam edilecekler. Biz paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızla bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize yeni istihdam kapıları hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bu ve benzer projelerin de birçok kentte uygulanacağına dikkat çekildi.

    DÜNYAYI FETHETTİK
    Süpermen'i, Örümcek Adam'ı, James Bond'u ve daha niceleri artık arkamızdan bakıyor… Dünya artık Türk dizi kahramanlarını konuşuyor, onları takip ediyor. 150 ülkede 700 milyondan fazla izleyiciyle artık Türkiye gerçeği var.

    TÜRK dizi sektörü durdurulamaz bir güce ulaşmak üzere… 90'lı yıllarda başlayan dizi fırtınası ekranlara çağrı yapıyordu. Birçok dizi bir anda ilgi odağı oldu. Örneğin Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi ardından Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Asmalı Konak gibi diziler sektörün lokomotifi haline geldi. Aradan geçen yıllar, Türk dizi sektörünün şahlanmasını sağladı. Şimdi ise tam bir dizi çılgınlığı yaşanıyor. Televizyon kanallarının dışında internet platformları da dizi yarışına girdi. Tabii bu durum sektörün dünyaya açılmasını sağladı. Son yıllarda dizi üretiminde büyük çıkış yapan Türkiye, ABD'nin ardından en çok ihracat yapan ülke konumunda. Bugüne kadar 200'e yakın dizi Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 150 ülkede izleyiciyle buluştu. Atv'nin büyük ses getiren Kuruluş Osman, Bir zamanlar Çukurova, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kara Para Aşk gibi diziler başta olmak üzere 146 ülkede reyting rekorları kırdı. Türk dizileri, Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya 700 milyondan fazla izleyiciye ulaşmış durumda. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte en fazla dizi ihraç eden ülke. 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşan Türk dizileri, uluslararası medyada da birçok kez haber oldu. Alman medyası, Türk dizilerinin ABD ile birlikte çok önemli bir güce ulaştığına dikkat çekti.

    RKÇE ÖĞRENiYORLAR
    TÜRK     dizilerinin yurt dışına açılması, Türkçe'ye olan ilgiyi de zirveye çıkardı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin büyük bir güç olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Saha araştırmasına katılanların büyük bir kısmı, kendilerini Türkçe öğrenmeye iten temel motivasyonun Türk dizileri olduğunu belirtmektedirler. Katılımcılar, dil eğitimlerinde Türkçe dizileri izlemelerinin daha hızlı konuşma, konuşulanı anlama, kelimeleri doğru telaffuz etme, kelimelerin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını öğrenme gibi birtakım somut katkıları olduğunu ifade ederken çok daha önemli bir noktanın da altını çizmektedirler. Katılımcılar, Türk dizilerinin aynı zamanda Türk kültürünün ve değerlerinin öğrenilmesi açısından da önemli katkılar sağladığını dile getiriyorlar. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımları sayesinde farklı coğrafyalarda ilgi duyulan kültür Amerikan kültürüyken bugün dünya halkları Türk dizileri sayesinde Türk kültürünü merak etmeye başlıyor" dedi.

        ŞEHİRLER ÇOK AKILLI

        Ülkemizde de hızla artan nüfus, özellikle mega kentlerde zorlukları artırıyor. Kentleri daha yaşanılabilir kılmanın yolu ise "Akıllı şehir" uygulamalarından geçiyor. Birkaç yıl içinde her şey dah da teknolojiye bağımlı hale gelecek.


        BM üyesi 198 ülke, Dünya, kentlerdeki karmaşaya çözüm arayışında. Kent yaşamını kolaylaştırabilmek için şehirler, teknoloji ile akıllı hale getiriliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2050'de dünya nüfusu yaklaşık 10 milyara ulaşacak. Şehirlerde yaşayan nüfus ise yüzde 70'i bulacak. "Akıllı şehirler" bu yoğunluğu yönetebilmek için bir yol haritası. Geleceğin akıllı şehirleri teknolojiyi kullanacak, kent hayatı bir veri sistemi ile takip edilecek. Ulaşımdan enerjiye, güvenlikten çevreye kadar kent hayatının her alanında yenilikçi uygulamalar devreye girecek. Şehir sakinlerinin yakındığı en büyük sorunlardan biri kuşkusuz trafik ve park yeri. Akıllı şehirler, kent yaşamının her alanında olduğu gibi park sorunu için de teknolojiyi kullanacak. Kaldırımlara yerleştirilecek sensörler, boş park yerlerini tespit ederek sürücülere iletecek. Özel teknoloji size trafiğe çıkış saatleri önerecek. Yoğun olan bölgelerdeki toplantılarınızı bilen sistem, size vakit kazandıracak yolları önerecek. Şehirlerdeki yollar da akıllı otomobillerle entegre edilecek. Akıllı şehircilik sayesinde en başta doğal kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılacak. Çevresel ayak izi azaltılacak. Bunun yanı sıra daha etkili, veriye dayalı karar verme mekanizmaları inşa edilecek. Gelişmiş vatandaş ve yönetim etkileşimi ile daha verimli kamu hizmetleri ortaya çıkacak. Böylece daha güvenli ve katılımcı topluluklar, geliştirilmiş ulaşım ve altyapı, artan dijital eşitlik ve işgücü katılımı, yeni ekonomik kalkınma fırsatları "Akıllı şehir" ile gelecek.

        BAŞKAN CANPOLAT İLE HALİLİYE'DE 2022 YILI DOLU DOLU GEÇTİ!

        Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 2022 yılında birçok önemli projeye imza attı. Başkan Canpolat, yeni yılda da projelere tam gaz devam edeceklerini söyledi.

        ŞANLIURFA'NIN Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği vizyon projeler ve ihtiyaca yönelik çalışmaları ile Haliliye ilçesinde değişim ve dönüşüme imza attı. Başkan Canpolat'ın şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla 2022 yılında birçok proje hayata geçirilirken, Haliliye'ye yeni eserler kazandırıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 2022 yılında seçim öncesi söz verdiği projeleri hayata geçirerek, ilçede değişim ve dönüşüme imza attı. İBRAHİM TATLISES

        KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRILDI
        Hayatın her alanına tesir edecek merkezlere önem veren Başkan Mehmet Canpolat'ın seçim sürecinde sözünü verdiği projelerden biri olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi hizmete sunuldu. İçerisinde mahalli aşçıların yetişeceği Gastronomi Mutfağı, yöresel lezzetlerin sunulduğu Göbeklitepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı, meslek edindirme sertifikalarının verileceği HAL-MES, Konservatuar Sınıfı, Kütüphane, Konferans Salonu ve Evlendirme Dairesi bulunan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, bölgenin sosyal donatı alanı ihtiyacına da yanıt oldu. 200 MİLYONLUK YATIRIM İLE

        183 ARAÇ KAZANDIRILDI
        Tasarrufa yönelik alınan kararlar ile Haliliye'nin geleceğini planlayan Başkan Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle belediye envanterinde kiralık araç kalmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli olan yaklaşık 200 milyon değerindeki bir yatırım ile tasarrufa gidildiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, düzenlenen lansman ile 183 araç ve iş makinesinin Belediye envanterine kazandırıldığını kaydetti. Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, şu açıklamalarda bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize vizyon ederek, sahada kendi iş makinamız, kendi araçlarımız olsun gayretinin içerisine düştük. Filomuza kazandırdığımız 183 yeni aracımız, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz, güvenle yürüyoruz. İlklerin ve yeniliğin belediyesi sloganımız olan hep iyisi, en iyisi sloganıyla yolumuza devam ediyoruz."

        HALİLİYE BELEDİYESİ ÜRETİP, HİZMETE SUNUYOR
        Başkan Mehmet Canpolat'ın tasarrufa yönelik talimatlarının ardından önceki yıllarda satın alınan kamelya, piknik masaları ve banklar artık belediye bünyesinde üretiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ahşapİş Atölyesinde deforme olan bank ve piknik masaları onarım sonrası ilk günkü görünümüyle yeniden hizmete sunuyor. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyeler ile hem hizmette hızlı işleyişi hem de tasarrufu sağlayan Haliliye Belediyesi, parklara kazandırdığı kamelyaları da kendi bünyesinde yapıyor. Belediye bünyesinde parklara kazandırılan kamelyaların yanı sıra Araç Bakım ve Onarım Atölyesi ile şehir dışına gönderilen iş makinalarının bakım ve onarımı de ustalar tarafından yapılırken, yıllık büyük tasarruf sağlanıyor. Şanlıurfa'da bir ilk olan bu atölyeler ile hem hizmette hızlı işleyişi hem de tasarrufu sağlayan Haliliye Belediyesi, örnek bir belediyecilik anlayışı ile takdirleri topluyor.

        DEVTEYŞTİ OKUMA SALONU HİZMETE AÇILDI
        Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla geleceğin teminatı olan gençlerin faydalanacağı Devteyşti Okuma Salonu, hizmete açıldı. Gençlerin sessiz ve nezih bir ortamda geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması için Devteyşti Mahallesine kazandırılan 100 kişi kapasiteli Okuma Salonunun açılışında konuşan Başkan Mehmet Canpolat, her zaman geleceğe yatırım yapacaklarını ifade etti. Başkan Mehmet Canpolat, "Gençliğe yatırım, geleceğe yatırım sloganı ile hareket ediyoruz. Ne yapıyorsak gençlik için, gelecek için yapıyoruz." Bu salonun açılışıyla birlikte Haliliye'de gençlere yönelik hizmet veren merkez sayısı ise 8'e yükseldi" dedi.

        "HALİLİYE'DE DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI MAHALLE KALMAYACAK"

        İlçede doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmaması adına göreve geldiği ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte AKSA Doğalgaz yetkilileriyle görüştü. Başkan Mehmet Canpolat'ın müjdesini verdiği doğalgaz çalışmaları; Bağlarbaşı, Yavuz Selim ve Süleymaniye Mahallelerinde başladı. Canpolat, "Bu yıl itibariyle 3 mahallemizde de bir ilk oldu, doğalgazda ilk kazmayı vurdu. Burada inşallah önümüzdeki dönemde de devam edecek şekilde mahallemizin tamamı doğalgaza kavuşacak. Haliliye merkezle ilgili 32 mahallemizin tamamında doğalgaz olmuş olacak" dedi.

        118 DÖNÜM HALİLİYE MİLLET BAHÇESİ
        Başkan Mehmet Canpolat'ın söz verdiği projeler arasında yer alan Millet Bahçesi'nin çalışmaları 118 dönümlük alanda sona yaklaştı. Bölgenin sosyal donatı ihtiyacına cevap verecek olan Millet Bahçesi; mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları ile Haliliye'ye kazandırılacak. Haliliye'ye yeşil bir vadi kazandırdıklarını belirten Başkan Mehmet Canpolat, "Millet Bahçemiz, ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, inşaat çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.

        SANCAKTAR KOMPLEKSİ
        Haliliye'de         mahallenin ihtiyaçlarına göre inşa edilen ve kısa süre içerisinde hizmete açılan Sancaktar Kompleksi bölgeye nefes aldırdı. Başkan Canpolat'ın seçim vaatlerinden biri olan ve mahallede yapılan tespitlerin ardından bölgenin eksikliklerine göre yükselen projelerden olan Sancaktar Kompleksi, içerisinde bulunan Kapalı Semt Pazarı/Otopark, Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Zabıta Amirliği, Muhtar Evi ve Park alanı ile hizmete sunuldu. Yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin hizmete sunulmasıyla bölgenin nefes aldığını ifade eden vatandaşlar, Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

        KARŞIYAKA KOMPLEKSİ
        Başkan Canpolat'ın girişimleriyle bölgeye kazandırılan Karşıyaka Kompleksi ise vatandaşların takdirini topladı. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla mahallenin tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik projelendirilen ve görkemli açılışı ile Karşıyaka Mahallesine kazandırılan Kompleks; Kapalı Semt Pazarı, Zabıta Amirliği, Camii ve Spor Sahası ile bölgeye nefes aldırdı. Kapalı pazar alanı ile gönül rahatlığıyla alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlar, pazar yeri ile birçok sorunun ortadan kalktığını ifade etti.

        İLÇEDE DEV YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK
        Başkan Canpolat ile yatırımların artığı Haliliye, altyapı ve üstyapı yönelik hummalı çalışmalar ile değişiyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ile yollar konforlu hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerin stabilize yol çalışmaları ile, merkez mahallelerin ise asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla kalitesi artıyor. Haliliye'de altyapı ve üstyapıya önem verdiklerini ifade eden Başkan Canpolat, Fen İşleri Müdürlüğünün ise atölyeleri ile güçlendiğini kaydetti. Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
        "FEN İşlerine bağlı yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl, merkez ve kırsal olmak üzere 70 milyonluk bir asfalt yatırımının iş ve işlemlerini tamamladık. Merkezde sıcak asfalt, kırsalda da sathi asfalt kaplama. Bir taraftan da yaklaşık 15 milyon civarında parke taşıyla ilgili işlemlerimi tamamladık. Haliliye Belediyesi artık kendi kendine yetebilen Fen İşleriyle bir belediye olma yolunda devam ediyor."

        2 ADET FABRİKA İLE İSTİHDAMA KATKI
        Aydınlık         yarınlar için durmadan çalışan Başkan Mehmet Canpolat'ın istihdamı arttırmaya yönelik araştırmaları sonucu, Organize Sanayi Bölgesinde 2 adet fabrika binasının yapımı için Şanlıurfa Valiliği ile protokol imzalandı. İhalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlanan fabrikalar, hızla yürütülen çalışmalar ile bitme aşamasına geldi. Fabrika projesi, ilçedeki yüzlerce gence iş imkanı sağlayacak.

        20 BÜYÜK KARAR
        Çalışma hayatında kronikleşmiş birçok sorun son 20 yıllık dönemde çözüldü. Devrim niteliğindeki yasal düzenlemeler ve kararlar ile milyonlar sevindi. Emekliden işsize, kamu çalışanından taşerona, EYT'liden asgari ücretlilere kadar birçok konudaki kararlar bugüne kadar çözülememiş sorunları da ortadan kaldırdı. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları aktardı...

        SON 20 yıllık dönemde ekonominin birçok alanında çok önemli kararlar alındı ve yatırımlar yapıldı. Paradan altı sıfır atılması, IMF ile borç ilişkisinin bitirilmesi, mega projeler... Sadece birkaçı.. Finanstan konuta, otomobilden teknolojiye ulaşımdan gıdaya, perakendeden bankacılığa ekonominin hemen her alanında yenilikler hayatımıza girdi. Bütün bunların dışında çalışma hayatında da bugüne kadar çözülememiş çok önemli sorunlar bir bir ortadan kaldırıldı, devrim niteliğinde kararlar ile milyonlar sevindirildi. Çalışma hayatında bugüne kadar çözülememiş sorunlar tek tek çözülerek çağa uygun hale getirildi. Yüzlerce yenilikten en önemlilerine ve devrim diyebileceğimiz değişikliklere kısaca bakalım...

        ■ Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesi: Yıllarca çalışanların maaşından kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) paraları tek tek hesaplanarak güncellenip hak sahiplerine ödendi. Milyonlar paralarından umudu kesmiş iken, hesabında bu ödemeleri gördü.

        ■ Annelere 3 çocuk borçlanma imkanı: Anneler 2 çocuk için borçlanma yapabiliyor ve bu haktan Bağ-Kur'lular yararlanamıyordu. Bağ- Kur'lu annelere yol açılırken, borçlanılabilecek çocuk sayısı 3'e çıkartıldı.

        ■ Emeklilere intibak: 31 Aralık 1999 öncesinde emekli olmuş 5 milyondan fazla vatandaşın maaşı yeniden hesaplandı. Tozlu çuvalların içinden dosyalar tek tek çıkartıldı, günlerce hesaplama yapılıp farklar emeklilerin hesaplarına yatırılarak haksızlıklar giderildi.

        ■ İş sağlığı, güvenliği yasası: İş kazalarının önüne geçmek ve çalışma hayatını sağlığa uygun hale getirmek için yapılan düzenlemeyle çalışma ortamları çağdaş yasalarla yeniden düzenlendi. İşyerlerinde hekim, iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. İşyerleri tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara ayrıldı, çalışanların sağlığı ön plana alındı.

        ■ Genel Sağlık Sigortası: Bu uygulama Türkiye'de yaşayan herkesi sağlık şemsiyesi altına aldı. Bugün devlet ya da özel sağlık kurumlarında TC kimlik numarasını söyleyen herkes tedavisini yaptırırken, aynı şekilde eczanelerden de rahatça ilaçlarını alabiliyor.

        ■ 1 milyondan fazla taşerona devlette kadro: Değişik şirketlerde hakları verilmeden çalıştırılan taşeron işçiler, görev yaptıkları devlet kurumları ve belediye şirketlerinde kadrolu hale getirildi. Kamu kurumlarında 4D'li işçi olarak istihdam edilen bu işçiler için toplu sözleşme, ikramiye gibi ek imkanlar da sağlandı. Devrim niteliğindeki bu çalışma ile kamuda taşeron uygulaması yıllar sonra bitirildi, çok büyük bir toplumsal sorun haline gelen uygulama son buldu.

        ■ 4C'li personele 4B kadrosu: Özelleştirilen kurumlarda çalışan personel 4C'li olarak birçok haktan mahrum kalıyordu. Bu personel 4B kadrolarına geçirilerek sözleşmeli personel yapıldı. Böylece yıllarca süren bir sorun ortadan kaldırıldı. Bunların bir kısmı bugün memur kadrolarına da atanacak.

        ■ Bağ-Kur'lu emekli esnaf için SGDP kesintisi kaldırıldı: Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşındaki kesinti kaldırıldı. Hem işyerini çalıştıran hem de yanında işçi çalıştırıp vergi ve prim ödeyen esnafın maaşı artık tam ödeniyor

        ■ Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı: Doğumdan sonra ücretliücretsiz izin hakları bulunan annelere isterlerse çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. Bu yarı zamanlı çalışma sırasında maaşını da tam alması sağlandı. İsteyen annelere çocuk 5 yaşına gelen kadar da yarım maaş ile yarı zamanlı çalışma yapma hakkı tanındı.

        ■ Emeklilere bayram ikramiyesi: Milyonlarca emekliye dini bayramlarda yılda iki kez ikramiye uygulaması başlatıldı. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bu paraları hesabında görüyor.

        ■ Banka promosyonu: Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla protokol yaparak tüm emeklilere promosyon ödemesi yapılmasını sağladı. Böylece rekabet ile 10 bin liraya kadar çıkan promosyonlar emeklilere ödeniyor. Ayrıca kamu çalışanları da çıkartılan bir genelge ile banka promosyonlarını alıyor. Bugün 40 bin lirayı geçen promosyonlar kamu çalışanlarına ödeniyor.

        ■ Pandemiye karşı kısa çalışma ve nakit ödemeli ücretsiz izin: Pandemi döneminde çıkartılan ek bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneği uzatıldı, sadece beyan ile ödendi. Ücretsiz izin için nakdi ödeme imkanı sağlandı. İşyerleri ve çalışanlar korundu.

        ■ Uzaktan ve esnek çalışma yasal olarak belirlendi: Pandemiyle hayatımıza giren uzaktan ve esnek çalışma modelleri yasal düzenleme ile güvence altına alındı. Uzaktan çalışanlar ile işlerine gelenlerin hakları eşitlendi.

        ■ 30 yıl üzeri hizmetler ikramiyelere yansıtıldı: Emekli memurlar ikramiyelerini alırken 30 yıl üzeri hizmetleri paralara yansımıyordu. Yapılan düzenlemeyle 30 yıldan fazla hizmeti olan emekli memurlara aradaki farklar güncellenerek ödendi.

        ■ Vergisiz asgari ücret: Ocak 2022 itibariyle devrim niteliğinde bir karar ile asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Bununla birlikte daha fazla ücret alanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutuldu.

        ■ Asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi: Ocak'ta yüzde 50.1 artan asgari ücrete Temmuz'da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam yapıldı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret de yüzde 54.7 artışla net 8 bin 506 liraya yükseltildi.

        ■ 3600 ek gösterge artışı: Milyonlarca memuru ilgilendiren devrim niteliğindeki karar ile ek gösterge konusundaki haksızlıklar giderildi. Sadece 4 meslek için öngörülen artış tüm memurları kapsadı ve her unvandaki memurun ek göstergesi artırıldı. Uygulama Ocak'ta başlayacak ve maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak.

        ■ Sözleşmelilere kadro: 2011 ve 2013 yıllarındaki gibi 2022 yılında da sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlandı. Yaklaşık 520 bin sözleşmeliye kadro kapısı açıldı. Yasanın Ocak'ta Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

        ■ Geçici işçilere 12 ay çalışma: Yılın belli bir bölümünde çalışarak eksik maaş alan geçici işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkartılması için çalışma başlatıldı.

        ■ EYT'liye emeklilik imkanı: Yaklaşık 23 yıldır milyonların sorunu olarak ortada duran ve çözüm bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi de Meclis'e geliyor. Böylece milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açılırken, siyasi malzeme yapılan, toplumun hemen her kesiminin konuştuğu bu sorun hayatımızdan çıkmış ve çözülmüş olacak.

            TOGG GÜZEL BiR YIL OLDU
            99 yıllık büyük hayalimiz 2022'de gerçek oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünde banttan indirilip yola koyuldu. Başkan Erdoğan, "TOGG 85 milyonun haklı gururudur" diye konuştu.

            2022 Türkiye'nin bir kez daha şaha kalktığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Tarihi hamlelerin başında hiç kuşkusuz yerli otomobiliz TOGG yer aldı. Başkan Tayyip Erdoğan, TOGG'un direksiyonuna geçip gaza bastı. Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilin seri üretimine başlandı. Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki fabrikasında ilk aracı banttan indirdi. TOGG'un Anadolu Kırmızısı C-SUV modelini kullanarak kürsüye gelen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı: Ülkemizin son 20 yılı, bize biçilen gömleği çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan buydu. TOGG, prestijli Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek... TOGG, aracısız vatandaşa satılacak. Şubat'ta ön satışla sipariş verilecek. Fiyatı ise piyasa şartlarına göre belirlenecek."

            2023 YILINDA YOLLARDA...

            TOGG C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.
            TESİSTE, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilecek.
            30 DAKİKALIK hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Bu dolulukla 500 km. yol yapacak.
            YAZILIMINDAKİ güncellemeleri 4G/5G ile uzaktan alabilecek.
            200 BEYGİR güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
            2023 Mart'ta pazara çıkacak.

            GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜ
            1915 Çanakkale Köprüsü, zaferin 107. yıldönümünde hizmete girdi. Başkan Erdoğan, muhteşem eserin Türkiye'nin tarihe vurduğu bir damga olduğunu belirtti.

            Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları 6'ncı kez birleşti. Yolculuk süresi 6 dakikaya indi. Köprüde uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüğüne kadar hem Çanakkale Savaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili pek çok simge gizliydi.
            KÖPRÜNÜN 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü simgeliyor.
            318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini sembolize ediyor.
            KIRMIZI-Beyaz renge sahip kuleleri Ay-yıldızlı Türk bayrağını temsil ediyor.
            KÖPRÜNÜN kulelerinin uzunluğu 334 metreye sahip. Kulelerin tepesinde Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alıyor.
            VİYADÜKLERDE ise Çanakkale Şehitler Abidesi'ni yansıtması yer alıyor. Viyadüklerin ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.

            ENERJiMiZ HER YERDE
            Türk enerjisi suda, havada, karada kendini gösterdi. Dünyanın en yüksek barajlarından olan Yusufeli Barajı hizmete girdi...

            BAŞKAN Tayyip Erdoğan, 22 Kasım 2022'de Artvin'deki Yusufeli Barajı'nı hizmete açtı. Baraj ve santral 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yükseklikle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5'inci sırada yer aldı. Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yılda 5 milyar lira katkı sağlayacağı açıklandı... 34 milyar TL'ye mal olan baraj, 2.5 milyon konutun ya da 750 bin TOGG otomobilinin enerjisini karşılayacak düzeyde...

            ÇOK HAVALIYIZ
            TÜRKİYE, 2022 yılında yeni açılan havalimanlarıyla da tarihe geçti. Rize-Artvin Havalimanı ile Tokat Havalimanı hizmete girdi. Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı ile Tokat Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Her iki havalimanına da büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği vurgulandı.

            TÜRKİYE GAZA BASTI
            Yerli ve milli sondaj gemileri, Mavi Vatan'a açıldı. Karış karış petrol ve doğal gaz aradı. Fatih gemisi, umutları boşa çıkarmadı. Karadeniz'de 2020'den beri yaptığı sondaj çalışmalarında önce 540 milyar metreküp ardından 58 milyar metreküplük rezerve ulaştı.

            TÜRKİYE, hem karada hem de denizde destan yazdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan sondaj gemileriyle Mavi Vatan'da karış karış petrol ve doğal gaz aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran 2021'de Kilyos Limanı'ndan tarihi müjdeyi paylaştı. Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, karış karış taradığı Karadeniz'de umutları boşa çıkarmadı. Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi yaparak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Fatih, Karadeniz'deki gaz arayışına 20 Temmuz 2020'de Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna- 1 lokasyonunda başladı. Tuna-1'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde tamamladı. İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmasını tamamladı. 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaza ulaştı.

            DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR
            FATİH sondaj gemisi, tarihi keşiflerin ardından durmadı. Karadeniz'i yine karış karış turladı. Mavi Vatan'da doğal gaz aradı. Umutları boşa çıkarmadı. Başkan Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi 26 Aralık'ta açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı. "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" ifadesini kullandı.

            GÖKLERE AYYILDIZ DAMGASI
            DÜNYA,             ekonomik krizle boğuşurken Türkiye yatırımlarında gaza bastı. Savunma sanayiindeki atılımlarıyla fark yarattı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma, geçtiğimiz günlerde gökyüzüne havalandı. İlk uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk uçuşun ardından yaptığı konuşmada, "Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu. 2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar Kızılelma'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar Akıncı'yı ilk kez uçurduk. Bugün Kızılelma, 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Kızılelma, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor" açıklaması yaptı. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma'ya, dünya basınının da övgüler yağdı.

            TURİZMDE TÜRKİYE RÜZGARI
            Yaşanan turist akınıyla turizm hedefi yıl içinde defalarca revize edilirken, Türkiye dünyada ilk 3'e girdi. İstanbul Havalimanı ve THY, yolcu sayısıyla Avrupa'nın zirvesini bırakmadı. 2023 hedefi ise 60 MİLYON ZİYARETÇİ, 56 MİLYAR DOLAR GELİR.

            TÜRKİYE bu yıl turizmde dünyanın gözdesi oldu. Turist akınıyla yılın başında belirlenen turizm hedefi defalarca yukarı yönlü revize edilirken, Türkiye ilk kez dünyada ilk 3'te yerini aldı. Yılın başında belirlenen 42 milyon turist, 34 milyar dolar gelir hedefi, Temmuz'da 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak güncellenmişti. İlk 9 ayda 40 milyonu aşkın turist alan Türkiye, Ekim'de de yıl sonu hedefini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak revize etti. Son güncelleme de bu ay geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı konusunda 2022 yıl sonu hedeflerini 51.5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Bakan Ersoy, "2023'te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir" dedi. YÜZDE 85 ARTIŞ VAR
            Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, Türkiye bu yılın 11 ayında 47 milyon 601 bin 580 ziyaretçi ağırladı. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 84.77 artışla 42 milyon 164 bin 954'e ulaştı. Türkiye'ye gelen turistler arasında ilk sırada 5 milyon 481 bin kişiyle Almanya yer alırken, listenin ikinci sırasında yer alan Rusya'dan 4 milyon 945 bin 198 kişi, üçüncü sırada yer alan İngiltere'den ise 3 milyon 301 bin 112 kişi geldi.

            İTALYA'YI SOLLADIK
            Türkiye, bu yıl tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3'üncü ülke oldu. Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı 2022 yılı 9 aylık turizm verilerini değerlendiren turizmciler, Türkiye'nin, bu yıl Fransa ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleştiğini duyurdu.

            İSTANBUL HAVALİMANI VE THY ZİRVEDE
            İlk 11 ayda 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 206 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. THY de günlük bin 249 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

            'REEL SEKTÖRE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'
            VAKIF Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 2022'de yüzde 70 büyüme yakaladıklarını belirterek, "2022'de yapılan anlaşmalarla reel sektöre 4 milyar lira katkı sağladık. 2023'te de reel sektöre desteğimiz sürecek. Dijitalleşme çalışmalarına da devam edeceğiz" dedi. Çelik, bankanın 2023 rotasını şöyle anlattı:
            Bulunmadığımız illerde şube açmayı ve buna bağlı olarak çalışan sayımızı artırmayı sürdüreceğiz. Sektöre yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yılda da müşterilerimizi ve sektörü yeniliklerle tanıştıracağız. İş birliklerimiz ve çözüm ortaklıklarımızla başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektöre desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Katılım finans sektöründe yüzde 15 olan pazar payımızı daha da ileri taşımayı hedefliyor olacağız.
            Dijitalleşme çalışmalarımız hızla devam ediyor, bu konuda sektöre yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz. Vakıf Katılım olarak bu rekabette güçlü bir noktada olmak istiyoruz.

            TAM YOL İLERİ
            DENİZBANK             Genel Müdürü Hakan Ateş, 2022 yılını değerlendirirken, "Ortak akılla ilerleyen, cesur, çevik ve iz bırakan iş yapış modelimizi 'İlerisi Deniz' söylemiyle güçlendirerek iletişim stratejimizi tazeledik. Çiftçiye ve KOBİ'ye sunduğumuz destekte, teknoloji ve inovasyonda üstlendiğimiz rolde, ülkemizin geleceği için yatırım yaptığımız büyük projelerde ve dahası kültür & sanat alanında ileriyi tasarlayan, ülkemize hizmet eden, geleceğe dönük bankacılık yapma vizyonumuzla 'İlerisi Deniz' dedik. 2022'de rotamızdan sapmadan tam yol ileri devam ettik" ifadesini kullandı. Aktif, kredi ve mevduatta ihtiyatlı büyümelerini sürdürdüklerini aktaran Ateş, "İlk 3 çeyrekteki performansımıza bakarsak; aktiflerimiz konsolide bazda 598.1 milyar, konsolide olmayan bazda 503 milyar lira olarak gerçekleşti. 2022'nin ilk 9 ayında topladığı kaynakları ekonomiye aktarmaya devam eden bankamız, konsolide nakdi kredi hacmini 327.2 milyar, konsolide olmayan nakdi kredi hacmini 259.4 milyar, konsolide bazda nakdi ve gayrinakdi kredi hacmini 414 milyar lira seviyesine ulaştırdı" dedi.

            SİNCAN BELEDİYESİ TARIMDA ÖNCÜ
            Sincan Belediyesi, küresel iklim krizine karşı mücadeledeki ve sürdürülebilir tarımdaki desteğini sürdürüyor. Polatlar Mahallesi'ndeki deneme tarlasında yerli tohum üreterek elde edilen ürünü hem ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor hem de çiftçiyi yerli tohuma özendiriyor.

            ANKARA'DA bir ilk olarak tarımda tasarruf ve verimliliği artıran AUGMENTA cihazını çiftçilerin hizmetine sunan Sincan Belediyesi, dağıttığı tohumlarla da desteklerine devam ediyor. Sincan deneme tarlasında yerli tohum üretimi sağlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Çiftçilerimizi tarımsal teknoloji ile buluşturmak, maliyeti azaltıp verimi arttırmak üzere toprak analiz cihazı Augmenta gibi cihazlarla Sincan çiftçisini güçlendirdik. Diğer cihazlarda ezberlenmiş bir gübreleme sistemi varken Agumenta ile anlık olarak birim toprağın azot durumunu ölçen ve ona göre sinyal göndererek gübrelemeyi ona göre ayarlayan bir sistem var. Bu şekilde yüzde 50'ye varan verim artışından bahsetmek mümkün. Gübrelemedeki gereksiz atımların önüne geçiliyor. Mesela burada normalde ortalama 20 kilo atılırken, Agumenta ile 13 kilo ortalama ile tamamlandı. Aynı zamanda üretimdeki artışı da hesaba kattığımızda ciddi bir tarımsal üretim kapasitesi anlamına geliyor. Toprak analiz cihazında anlık olarak kullanılan mineral, organik inorganik yapısını takip etmeniz mümkün" dedi.

            YÜZDE 75 HİBELİ AYÇİÇEK TOHUMU
            Geçen yıl kuraklıktan etkilenen çiftçiye yüzde 75 yerli buğday tohumu hibe desteği yapan Sincan Belediyesi, bu sene yüzde 75 hibe desteği ile Ayçiçek tohumu dağıttı. Ercan, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Üretimdeki artış çok kıymetli. Sincan da bu yönüyle öne çıkıyor. Sincan sanayi şehri, 5 tane organize sanayimiz var. Sanayi üretiminin Ankara ihracatının yarısından fazlasını yapan bir ilçeyiz" dedi.

            4. KREŞ İÇİN BUTONA BASILDI
            SİNCAN             Belediyesi, AnneÇocuk Oyun Evleri, Bebek Kütüphanesi gibi okul öncesi çocukların eğitimi ve öğretimine yönelik çalışmaların yanında yapılacak kreşlerle de çocukların gelişimine destek olmaya devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan söz verdiği kreşlerin temelini zaman kaybetmeden bir bir attı. İlk olarak Mustafa Kemal Mahallesi'nde, ardından Yenikent 29 Ekim ile Osmanlı Mahallelerinde temel atma töreninden sonra son olarak Fatih Mahallesi için butona basıldı. Fatih Mahallesi kreş temel atma törenine Başkan Murat Ercan, Sincan Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ercan, "İnşallah hayırlısıyla kreşimizin açılışını yapmak nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sincanımıza hayırlı olsun" dedi. Konuşmaların ardından butona basılarak ilk harç döküldü. Dualarla Fatih Mahallesi'nde kreş temeli atıldı.

            MİLLET KIRAATHANELERİ 12'YE ÇIKIYOR
            2018 yılında ilki açılan ve sayısı 9 olan Millet Kıraathanelerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla yenileri ekleniyor. Sincan Belediyesi tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Temelli Millet Kıraathanesi, Fatih Millet Kıraathanesi'nin yanında; Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Gençlik Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi içinde bulunan Millet Kıraathaneleri ile birlikte Sincan'da toplamda 9 Millet Kıraathanesi bulunuyor. İlçede bulunan Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklenerek Mustafa Kemal Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ercan, "Millet Kıraathanesi sayımız 9 oldu, 3 tane daha yapıyoruz. Sayıyı 12'ye çıkarıyoruz. Sincanımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

                EĞİTİMDE SESSİZ DEVRİM
                Son 20 yılda Milli Eğitim'de büyük                 değişimlere imza atıldı. Okul öncesi eğitimden ünıversitelere kadar adeta sesiz devrim yapıldı.

                TÜRKİYE, 2023'e eğitimde de büyük atılımları tamamlamış olarak giriyor. Son 20 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde büyük değişim yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde sessiz bir devrim gerçekleşti. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39.2'ydi bugün yüzde 94.66. Yükseköğretimdeki kadınların okullaşma oranı da 2014'ten itibaren erkekleri geçti. 2000'li yıllarda eğitim alanında da Türkiye'nin durumu içler acısıydı. O yıllarda 5 yaşındaki çocukların okul öncesi okullaşma oranı yüzde 11'di. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 44'tü. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14-15'ler seviyesindeydi. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ayrım yapılmadan eğitim birimleri tüm ücra köşelere kadar ulaştırıldı" dedi.
                TÜRKİYE'DE şu anda üniversite sayısı, 209'a ulaştı. Bunlardan 131'i devlet üniversitesi (11 teknik üniversite, 2 güzel sanatlar üniversitesi ve 1 yüksek teknoloji enstitüsünün yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi) ve 75'i de vakıf üniversitesidir.
                GEÇEN yıl üniversite ve meslek yüksek okullarına kayıtlı öğrenci sayısı 7 milyon 829 bin 148'i aşmıştır. Bu öğrencilerin 4 milyon 454 bin 128'i açık öğretim ön lisans ya da lisans öğrencisidir.
                ÜLKEMİZDE resmî okullarda 608 bin 903, özel okullarda ise 140 bin 551 olmak üzere örgün eğitimde toplam 749 bin 454 derslik kullanılıyor.
                RESMİ ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı ise 1 milyon 201 bin 138 oldu. Bu öğretmenlerin 1 milyon 6 bin 75'i resmi okullarda, 195 bin 63'ü özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı toplam öğretmen sayısının yüzde 60'ına karşılık geldi.
                OKUL öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605'i erkek, 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor.


                GÖREVİMİZİ BİLİYORUZ
                Serdar Üstünsalih, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda bankacılık sektörü olarak her türlü köprü görevini yerine getireceklerini söyledi: Ülkemiz, 2022 yılında küresel tehditleri fırsata çevirme hedefiyle devreye aldığı "Türkiye Ekonomi Modeli" sayesinde ekonomik büyümesini sürdürerek pozitif ayrışan ülkelerden oldu. "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli milli ekonomik oluşumla kalkınma atılımlarının sürdürüleceğinin altı güçlü şekilde çizildi. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin rekabet gücünün artırılacağına, Türkiye Yüzyılı'nın üretim yüzyılı olduğuna vurgu yapıldı. Biz de bu noktada bankacılık sektörüne büyük görevler düştüğünün farkındayız. Vakfıbank olarak özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'nde, reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz. Vakıfbank olarak uzun süredir dijitalleşmeyi odağımıza yerleştirerek müşterileremiz için yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlıyoruz. Kamu bankası olma sorumluluğumuzla öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.


                TÜRK DÜNYASININ KUTUP YILDIZI: BURSA
                Osmanlı'nın beylikten cihan devletine dönüşümüne ev sahipliği yapan tarih başkenti Bursa, '2022 yılı Türk Dünyası Başkenti' unvanı ile yaptığı birbirinden farklı etkinliklerle adeta Türk dünyasının kutup yıldızı oldu. Kültür sancağı Azerbaycan'ın Şuşa kentine devreden Bursa, yeni üstlendiği Türk Dünyası Kültür Başkentliği Koordinasyonu görevi ile bundan sonra Türk dünyasının kalbinin attığı yer olmaya devam edecek.


                TÜRK dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda Bursa, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmişti. Bu unvanı en iyi şekilde taşımayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi açılışını Mart ayında Nevruz Bayramı kutlamaları ile yapmıştı.

                AZERI SANATÇILARDAN PİYANO RESİTALİ
                Etkinlikler kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde de piyano resitali düzenlendi. Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade'nin Bursalılarla buluştuğu gecede, Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, Sergey Rahmaninov gibi isimlerin eserleri seslendirildi. Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan İslam Manafov, Nevruzun herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti. Ağabeyi Abuzar Manafov'un Hocalı Katliamı için bestelediği eseri de çalan Turan Manafzade, Çanakkale Türküsünü de yorumlayarak dinleyenleri mest ederken; 'Nazende Sevgilim' şarkısını da seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda İslam Manafov ile Turan Manafzade, Bursalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

                TÜRK DÜNYASI AYNI SAHNEDE
                TÜRKSOY'un Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlediği 10'uncu şehir olan Bursa, Türk dünyasının müzik ve danslarına da ev sahipliği yaptı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, mehter konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile başlayan gala etkinlikleri, geceye özel hazırlanan sahne dekoru ile davetlilere görsel şölen sundu. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen ses ve saz sanatçılarının performanslarının yanında, halk dansları gösterileri beğeniyle izledi. Sinemadan fotoğrafa, gastronomiden modaya, müzikten yaşam kültürüne kadar her alanda düzenlenen etkinliklerle Türk dünyasının kalbi bir yıl boyunca Bursa'da attı.

                CİHAN DEVLETİNİN DOĞDUĞU TOPRAKLAR
                Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kültür başkentliği unvanını Özbekistan'ın Hiva kentinden Bursa'ya devredilmesinin ardından 1 yıl geçtiğini ve nöbet sırasının artık Azerbaycan'ın Şuşa kentine geldiğini söyledi. Bursa'nın, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan, Ortadoğu'dan başlayıp, Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa'dır. 2022 yılı Türk Dünyası Başkenti Bursa olarak; bugüne kadar bakanlığımız, valiliğimiz, TÜRKSOY ve kent dinamiklerimiz ile birlikte hem Bursa'mızda hem yurt içi ve yurtdışında panelden sempozyuma, gala konserlerinden tanıtım günlerine ve uluslararası fuarlara varıncaya kadar birçok organizasyon ve etkinlikte Bursa'mızı anlattık, değerlerimizi tanıttık. Türk dünyası şaheserleri konseri, nevruz kutlamaları, Türk dünyası temalı geleneksel el sanatları festivali, Uluslararası yerel yönetimler konferansı, 'Tuna'dan Orhun'a ipek yolu rallisi, Gönül coğrafyamızın sesi Mevlid-i Şerif programı, Manas haftası etkinlikleri, Türkiye'de ve dünyada Türkçenin öğretimi çalıştayı, 'Orhun'dan Orhan Gazi'ye' arkeolojik gezi etkinliği, Türk dünyasında kadın ve moda uluslararası sempozyumu, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ve yeni nesil medya çalıştayı gibi etkinliklerimiz öne çıkan etkinliklerden sadece birkaçı. Yıl boyunca düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle, şehrimizi Türk dünyasının kalbi yaptık" diye konuştu.

                SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ
                Yaptıkları etkinliklerle Türkiye'ye ve Türk dünyasına önemli katkılar sunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Tabii ki Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız hasebiyle yaşadığımız heyecan burada bitmiyor. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz. 2021 yılı Ekim ayında Hiva'dan aldığımız sancağı Azerbaycan'ın Şuşa kentine devrettik. Ben inanıyorum ki hem Şuşa hem de daha sonra Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı alacak olan tüm şehirlerimiz, bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirecek, dünyanın her yanındaki kardeşlerimizin sesi soluğu olmaya, geleneğimizi kültürümüzü yarınlara taşımaya devam edecektir" dedi. Türk Dünyası Kültür Başkentleri Koordinasyonu görevinin de Bursa'ya verildiğini hatırlatarak, Türk devletleri arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi adına daha yapacak çok çalışmaları olduğunun da altını çizdi.

                SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇAĞ ATLADIK
                Türkiye'nin son yıllarda çok önemli mesafeler kat ettiği yerli ve milli savunma sanayii 2022'de de hız kesmedi. Çok geniş bir skalada başarılı işlere imza atan sektör, ihracatta 4 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

                TÜRK savunma sanayii denince akla ilk gelen platformlardan biri de insansız hava araçları... Dünyada bu alanda çok değerli bir konumda bulunan Türkiye,2022 yılı boyunca SİHA teslimatlarıyla elini daha da güçlendirdi. SİHA'ların sadece üretimi ve teslimatlarıyla değil ateşledikleri mühimmatların çeşitliliği açısından da 2022 bir kilometre taşı oldu. Akıncı TİHA'dan atılan mühimmatlara TEBER- 82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, TOLUN minyatür bomba ve TRG-230-İHA eklendi.

                TÜRK savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2022 yılında önemli aşamalar kaydedildi. Yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii için 2022 yılı son derece verimli geçti. Kara sistemlerinden hava ve uzay çalışmalarına, deniz platformlarından diğer kritik tamamlayıcı alt sistemlere kadar çok geniş bir alanda oldukça değerli işleri hayata geçiren sektör, yıl sonu itibarıyla 4 milyar dolar ihracat hedefinin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

                TAYFUN
                TÜRKİYE'NİN şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un ilk atışı gerçekleştirildi. Tayfun "kısa menzilli balistik füze" olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak. Roketsan tarafından üzerinde çalışılan Tayfun, 500 kilometre üzerinde menziliyle ve balistik özelliğiyle Roketsan'ın ürettiği diğer füzelerle arasında büyük bir fark yaratıyor.

                MİLLİ MUHARİP UÇAK
                TÜRKİYE'NİN en büyük ve en ileri teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. TUSAŞ imzası taşıyan Milli Muharip Uçak'ın daha önce 2025'te beklenen ilk uçuş tarihi 29 Ekim 2024'e çekildi.

                BİR PARKTAN ÇOK DAHA FAZLASI
                Kendi elektriğini üretiyor. Türkiye'nin bir belediye tarafından kurulmuş tek TEKMER'ini barındırıyor. Ülkemizde olan iki süper bilgisayardan biri bu parkta çalışıyor. Bilim Sanat Merkezi, Uzay Gözlem Evi, Kutup Bilim Evi, Buz Pisti, Bowling Salonu, Holozoo, Yüzme Havuzları, +1 Kafe… yok yok

                TÜRKIYE'NİN en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, içerisinde eğitimden sanata, bilimden teknolojiye kadar birbirinden farklı fonksiyonlar barındırarak sadece Tuzlalıların değil İstanbulluların da yararlanabildiği yaşam merkezi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2014 yılında hayata geçirdiği "Şelale Eğitim Parkı" İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji panelleri ve park içerisinde farklı noktalarda bulunan rüzgârgülleri ile kendi elektriğini kendi üretiyor. Yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor. 4 bin 250 metrekare alan üzerine kurulu panel, yılda 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor. Gençlerin aileleriyle birlikte birçok alanda hizmet alabildiği park içerisinde, Teknoloji Merkezi (TEKMER), 5120 Core'luk süper bilgisayar, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Bilişim Sınıfı, Tuzla Karting Pisti, Uzay Gözlem Evi, Kutup Bilim Evi, Bilim Kampı, Corpus, Teknolojinin Serüveni Sergisi, Buz Pisti, Bowling Salonu, Kültür Evi, Amfi Tiyatro, Holozoo, Kadın ve Erkek Yüzme Havuzları, Sosyal Tesis, +1 Cafe ve Kadın ve Erkek Spor Salonu yer almaktadır. Şelale Eğitim Parkı'nı anlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Biz buraya Şelale Eğitim Parkı adını verdik. Ama burası bir parktan daha fazlası.

                Doğayı, hayatı teknolojiyle bu denli buluşturan bir park bir hayaldi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Bilim ve teknolojinin hayata bu kadar dahil olduğu bir park fikri filmlerde bile zor bulunur."

                TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ SÜPER BİLGİSAYARINDAN BİRİSİ ŞELALE PARK'TA

                TUZLA Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi içerisinde bulunan 5120 Core'luk süper bilgisayar, dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alma ve Türkiye'nin de iki süper bilgisayarından birisi olma özelliğini taşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi olmayan "Askıda Core" uygulamasıyla akademik çalışma yapmak isteyenlerin hizmetine sundu. Kampanyanın sitesi hayli gözde. Askidacore.com.

                TUZLA BELEDİYESİ BİLİM SANAT MERKEZİ
                ŞELALEPark'ta bulunan Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli gençlere hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. Gençlerin kapasitesinin sınırları aşması için hizmet veriyor. İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük Bilim Sanat Merkezi. Başkan Yazıcı BİLSEM konusunda Şelale Park kadar iddialı. "Burada sadece Tuzla için değil, İstanbul, Türkiye hatta dünya için yeni ufuklar açacak gençler yetişiyor" dedi.

                TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ
                TÜRKİYE                'de yerel yönetimler tarafından kurulan tek Teknoloji Merkezi Şelale Park'ta hizmet veriyor. KOSGEB iş birliği ile kurulan merkezde çağın gerektirdiği inovatif fikirler dünyaya açılma fırsatı buluyor. Tuzla Belediyesi TEKMER'in altyapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştiriliyor. Biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında geliştirilen yeni fikirler burada hayat ve destek buluyor. TEKMER'de 'Benim bir fikrim var' diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşup dünyaya açılıyor. Başkan Yazıcı; "Burası büyük fikirler limanı, buradan büyük okyanuslara büyük gemiler açılacak. İlk 10 yıl için hedefimiz 5 unicorn" ifadeleriyle anlatıyor merkezi.

                SAKARYA CAN DOSTLARIN YANINDA
                SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük hayvan hastanesini hizmete açtı. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla açılan tam donanımlı büyük bir hastane özelliğine sahip Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilere başlandı. Yoğun bakım ünitesi, anestezi bölümü, ön muayene ve genel muayene alanları, ameliyathaneler, laboratuvar, hayvan bekleme alanları gibi birçok alanı kapsayan merkez röntgen, EKG, ultrason gibi tanı ve tedavide kullanılan son teknoloji cihazları içinde bulunduruyor. Şehir sokaklarında kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar buradaki uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

                YENİ DÜNYA PROJESİ
                Kanal İstanbul'un temeli atıldı. Avrupa ve ABD medyası, Kanal İstanbul için "DENGELERI DEĞIŞTIRECEK PROJE", "YENİ DÜNYA İÇİN BÜYÜK PROJE" gibi yorumlar yaptı…

                CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği ve 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli geçen yıl atıldı. Erdoğan Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek projeyi altı yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kanal İstanbul projesi, dünya medyasında da geniş yer buldu. Kanal İstanbul projesinin dünyada dengeleri değiştireceğine dikkat çeken dünya basını, övgüler yağdırdı. Al Jazeera, Bloomberg, The National, New York Times, Saudi Gazette, Al Arabiya ve Haaretz gibi gazeteler ve haber siteleri projenin "çılgın" olduğuna dikkat çekti. Bloomberg ise "Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak Kanal İstanbul için start verildi. Dengeleri değiştirecek bir proje" yorumunda bulundu. The National ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü, "çılgın projesi" dediği Kanal İstanbul'un temelini attı" denildi. Erdoğan'ın Cumartesi günü açılışını yaptığı projenin, 1,2 milyonluk yeni bir kent merkezi yaratacağı vurgulandı. İsrail basınından Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı. Gazete, "Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir" görüşünü paylaştı. 8 MILYAR DOLARLIK GELIR
                15 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projeyle Türkiye'nin ekonomisi değişim sürecine girecek ve İstanbul Boğazı'nda kaza riskleri ortadan kaldırılacak. Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlanıyor. Benzer geçiş yollarından Süveyş Kanalı'nda ise günde 54 gemi geçiş yapıyor. Yıllık kazancı 4 milyar dolar. İki kanalın bulunduğu ülkelere getirdiği kazanımlara bakılacak olursa Kanal İstanbul'u günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bir parktan çok daha fazlası
                Haberler Güncel Togg, Kızılelma, doğal gaz keşfi... Başlasın Türkiye Yüzyılı
                    SON DAKİKA