Togg, Kızılelma, doğal gaz keşfi... Başlasın Türkiye Yüzyılı

Takvim, Vizyon 2023 eki ile Türkiye'nin dev hamlelerini topladı...
GELECEĞE YATIRIM
2020'de start alan 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı. Bilgi teknolojilerinde Türkiye'nin ilk ve tek eğitim-istihdam platformu özelliğini taşıyan proje kapsamındaki katılımcılar, 33 farklı alanda istihdam edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlayan 1 Milyon İstihdam Projesi sürüyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünü gençlerin enerjisiyle geliştirmek için başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi birçok farklı alanda eğitimi gençlerle buluşturdu. Önceki yıl başlatılan projede hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde geliştirilen projede veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi ve dijital teknoloji uzmanlığı gibi alanlarda yazılımcı adaylarına dersler verildi. Gençler de bu derslere çok büyük ilgi gösterdi.
AVRUPA'DA DA İLGİ GÖRDÜ
Kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu projede oyun tasarımından sistem yöneticiliğine kadar 33 farklı alanda gençler istihdam edildi. Toplamda 1 milyon 96 bin 566 kişinin başvurduğu projede kullanıcıların aldıkları eğitimler sonrasında CV'leri sistemde hazır bulunuyor eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişleriyle birlikte kullanıcılar görüşmeye çağırılarak iş sahibi olmasına olanak sağlanıyor. Bu proje Avrupa medyasında da büyük ilgi gördü.
DEV FİRMALAR VAR
PROJEYE katılanlar, yazılım alanında dünyanın önde gelen firmalarından Google, Huawei, Microsoft ve Vestel gibi firmalar projede eğitim içeriklerinde destekçi statüsünde yer aldılar. Bunun yanı sıra yine proje içerisinde eğitimini tamamlayanları işe alan firmalar arasında Vodafone, Ford, Getir, Allianz, Garanti, Trendyol ve Turkcell gibi çok önemli firmalar bulunuyor.
İSTİHDAMINA KATKI
1 Milyon Yazılımcı Projesi sayesinde bilgi teknolojileri alanıyla ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlıkların belirlenmesi ve istihdamı program ile birlikte sağlandı. Bunun yanında, bilgi teknolojileri sektöründe çalışacak gençlerin kariyer yolunu daha kolay çizmesi sağlandı. Ayrıca proje ile birlikte teknik personel, nitelikli ara eleman ve profesyonel yazılımcıların istihdamı da planlanmış oldu.
OTOMOTİV GENÇLERİN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılımın önemine dikkat çekti: Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli'de istihdam edilecekler. Biz paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızla bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize yeni istihdam kapıları hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bu ve benzer projelerin de birçok kentte uygulanacağına dikkat çekildi.
DÜNYAYI FETHETTİK
Süpermen'i, Örümcek Adam'ı, James Bond'u ve daha niceleri artık arkamızdan bakıyor… Dünya artık Türk dizi kahramanlarını konuşuyor, onları takip ediyor. 150 ülkede 700 milyondan fazla izleyiciyle artık Türkiye gerçeği var.
TÜRK dizi sektörü durdurulamaz bir güce ulaşmak üzere… 90'lı yıllarda başlayan dizi fırtınası ekranlara çağrı yapıyordu. Birçok dizi bir anda ilgi odağı oldu. Örneğin Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi ardından Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Asmalı Konak gibi diziler sektörün lokomotifi haline geldi. Aradan geçen yıllar, Türk dizi sektörünün şahlanmasını sağladı. Şimdi ise tam bir dizi çılgınlığı yaşanıyor. Televizyon kanallarının dışında internet platformları da dizi yarışına girdi. Tabii bu durum sektörün dünyaya açılmasını sağladı. Son yıllarda dizi üretiminde büyük çıkış yapan Türkiye, ABD'nin ardından en çok ihracat yapan ülke konumunda. Bugüne kadar 200'e yakın dizi Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 150 ülkede izleyiciyle buluştu. Atv'nin büyük ses getiren Kuruluş Osman, Bir zamanlar Çukurova, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kara Para Aşk gibi diziler başta olmak üzere 146 ülkede reyting rekorları kırdı. Türk dizileri, Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya 700 milyondan fazla izleyiciye ulaşmış durumda. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte en fazla dizi ihraç eden ülke. 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşan Türk dizileri, uluslararası medyada da birçok kez haber oldu. Alman medyası, Türk dizilerinin ABD ile birlikte çok önemli bir güce ulaştığına dikkat çekti.
TÜRKÇE ÖĞRENiYORLAR
TÜRK dizilerinin yurt dışına açılması, Türkçe'ye olan ilgiyi de zirveye çıkardı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin büyük bir güç olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Saha araştırmasına katılanların büyük bir kısmı, kendilerini Türkçe öğrenmeye iten temel motivasyonun Türk dizileri olduğunu belirtmektedirler. Katılımcılar, dil eğitimlerinde Türkçe dizileri izlemelerinin daha hızlı konuşma, konuşulanı anlama, kelimeleri doğru telaffuz etme, kelimelerin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını öğrenme gibi birtakım somut katkıları olduğunu ifade ederken çok daha önemli bir noktanın da altını çizmektedirler. Katılımcılar, Türk dizilerinin aynı zamanda Türk kültürünün ve değerlerinin öğrenilmesi açısından da önemli katkılar sağladığını dile getiriyorlar. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımları sayesinde farklı coğrafyalarda ilgi duyulan kültür Amerikan kültürüyken bugün dünya halkları Türk dizileri sayesinde Türk kültürünü merak etmeye başlıyor" dedi.