Togg, Kızılelma, doğal gaz keşfi... Başlasın Türkiye Yüzyılı

SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇAĞ ATLADIK

Türkiye'nin son yıllarda çok önemli mesafeler kat ettiği yerli ve milli savunma sanayii 2022'de de hız kesmedi. Çok geniş bir skalada başarılı işlere imza atan sektör, ihracatta 4 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

TÜRK savunma sanayii denince akla ilk gelen platformlardan biri de insansız hava araçları... Dünyada bu alanda çok değerli bir konumda bulunan Türkiye,2022 yılı boyunca SİHA teslimatlarıyla elini daha da güçlendirdi. SİHA'ların sadece üretimi ve teslimatlarıyla değil ateşledikleri mühimmatların çeşitliliği açısından da 2022 bir kilometre taşı oldu. Akıncı TİHA'dan atılan mühimmatlara TEBER- 82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, TOLUN minyatür bomba ve TRG-230-İHA eklendi.

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2022 yılında önemli aşamalar kaydedildi. Yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii için 2022 yılı son derece verimli geçti. Kara sistemlerinden hava ve uzay çalışmalarına, deniz platformlarından diğer kritik tamamlayıcı alt sistemlere kadar çok geniş bir alanda oldukça değerli işleri hayata geçiren sektör, yıl sonu itibarıyla 4 milyar dolar ihracat hedefinin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

TAYFUN

TÜRKİYE'NİN şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un ilk atışı gerçekleştirildi. Tayfun "kısa menzilli balistik füze" olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak. Roketsan tarafından üzerinde çalışılan Tayfun, 500 kilometre üzerinde menziliyle ve balistik özelliğiyle Roketsan'ın ürettiği diğer füzelerle arasında büyük bir fark yaratıyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

TÜRKİYE'NİN en büyük ve en ileri teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. TUSAŞ imzası taşıyan Milli Muharip Uçak'ın daha önce 2025'te beklenen ilk uçuş tarihi 29 Ekim 2024'e çekildi.

BİR PARKTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Kendi elektriğini üretiyor. Türkiye'nin bir belediye tarafından kurulmuş tek TEKMER'ini barındırıyor. Ülkemizde olan iki süper bilgisayardan biri bu parkta çalışıyor. Bilim Sanat Merkezi, Uzay Gözlem Evi, Kutup Bilim Evi, Buz Pisti, Bowling Salonu, Holozoo, Yüzme Havuzları, +1 Kafe… yok yok

TÜRKIYE'NİN en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, içerisinde eğitimden sanata, bilimden teknolojiye kadar birbirinden farklı fonksiyonlar barındırarak sadece Tuzlalıların değil İstanbulluların da yararlanabildiği yaşam merkezi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2014 yılında hayata geçirdiği "Şelale Eğitim Parkı" İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji panelleri ve park içerisinde farklı noktalarda bulunan rüzgârgülleri ile kendi elektriğini kendi üretiyor. Yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor. 4 bin 250 metrekare alan üzerine kurulu panel, yılda 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor. Gençlerin aileleriyle birlikte birçok alanda hizmet alabildiği park içerisinde, Teknoloji Merkezi (TEKMER), 5120 Core'luk süper bilgisayar, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Bilişim Sınıfı, Tuzla Karting Pisti, Uzay Gözlem Evi, Kutup Bilim Evi, Bilim Kampı, Corpus, Teknolojinin Serüveni Sergisi, Buz Pisti, Bowling Salonu, Kültür Evi, Amfi Tiyatro, Holozoo, Kadın ve Erkek Yüzme Havuzları, Sosyal Tesis, +1 Cafe ve Kadın ve Erkek Spor Salonu yer almaktadır. Şelale Eğitim Parkı'nı anlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Biz buraya Şelale Eğitim Parkı adını verdik. Ama burası bir parktan daha fazlası.

Doğayı, hayatı teknolojiyle bu denli buluşturan bir park bir hayaldi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Bilim ve teknolojinin hayata bu kadar dahil olduğu bir park fikri filmlerde bile zor bulunur."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ SÜPER BİLGİSAYARINDAN BİRİSİ ŞELALE PARK'TA

TUZLA Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi içerisinde bulunan 5120 Core'luk süper bilgisayar, dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alma ve Türkiye'nin de iki süper bilgisayarından birisi olma özelliğini taşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi olmayan "Askıda Core" uygulamasıyla akademik çalışma yapmak isteyenlerin hizmetine sundu. Kampanyanın sitesi hayli gözde. Askidacore.com.

TUZLA BELEDİYESİ BİLİM SANAT MERKEZİ

ŞELALEPark'ta bulunan Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli gençlere hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. Gençlerin kapasitesinin sınırları aşması için hizmet veriyor. İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük Bilim Sanat Merkezi. Başkan Yazıcı BİLSEM konusunda Şelale Park kadar iddialı. "Burada sadece Tuzla için değil, İstanbul, Türkiye hatta dünya için yeni ufuklar açacak gençler yetişiyor" dedi.

TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ

TÜRKİYE'de yerel yönetimler tarafından kurulan tek Teknoloji Merkezi Şelale Park'ta hizmet veriyor. KOSGEB iş birliği ile kurulan merkezde çağın gerektirdiği inovatif fikirler dünyaya açılma fırsatı buluyor. Tuzla Belediyesi TEKMER'in altyapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştiriliyor. Biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında geliştirilen yeni fikirler burada hayat ve destek buluyor. TEKMER'de 'Benim bir fikrim var' diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşup dünyaya açılıyor. Başkan Yazıcı; "Burası büyük fikirler limanı, buradan büyük okyanuslara büyük gemiler açılacak. İlk 10 yıl için hedefimiz 5 unicorn" ifadeleriyle anlatıyor merkezi.

SAKARYA CAN DOSTLARIN YANINDA

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük hayvan hastanesini hizmete açtı. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla açılan tam donanımlı büyük bir hastane özelliğine sahip Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilere başlandı. Yoğun bakım ünitesi, anestezi bölümü, ön muayene ve genel muayene alanları, ameliyathaneler, laboratuvar, hayvan bekleme alanları gibi birçok alanı kapsayan merkez röntgen, EKG, ultrason gibi tanı ve tedavide kullanılan son teknoloji cihazları içinde bulunduruyor. Şehir sokaklarında kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar buradaki uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

YENİ DÜNYA PROJESİ

Kanal İstanbul'un temeli atıldı. Avrupa ve ABD medyası, Kanal İstanbul için "DENGELERI DEĞIŞTIRECEK PROJE", "YENİ DÜNYA İÇİN BÜYÜK PROJE" gibi yorumlar yaptı…

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği ve 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli geçen yıl atıldı. Erdoğan Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek projeyi altı yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kanal İstanbul projesi, dünya medyasında da geniş yer buldu. Kanal İstanbul projesinin dünyada dengeleri değiştireceğine dikkat çeken dünya basını, övgüler yağdırdı. Al Jazeera, Bloomberg, The National, New York Times, Saudi Gazette, Al Arabiya ve Haaretz gibi gazeteler ve haber siteleri projenin "çılgın" olduğuna dikkat çekti. Bloomberg ise "Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak Kanal İstanbul için start verildi. Dengeleri değiştirecek bir proje" yorumunda bulundu. The National ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü, "çılgın projesi" dediği Kanal İstanbul'un temelini attı" denildi. Erdoğan'ın Cumartesi günü açılışını yaptığı projenin, 1,2 milyonluk yeni bir kent merkezi yaratacağı vurgulandı. İsrail basınından Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı. Gazete, "Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir" görüşünü paylaştı. 8 MILYAR DOLARLIK GELIR

15 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projeyle Türkiye'nin ekonomisi değişim sürecine girecek ve İstanbul Boğazı'nda kaza riskleri ortadan kaldırılacak. Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlanıyor. Benzer geçiş yollarından Süveyş Kanalı'nda ise günde 54 gemi geçiş yapıyor. Yıllık kazancı 4 milyar dolar. İki kanalın bulunduğu ülkelere getirdiği kazanımlara bakılacak olursa Kanal İstanbul'u günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak.