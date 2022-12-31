Kargolar yılbaşında çalışıyor mu? 31 Aralık BUGÜN kargolar açık mı, kapalı mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı?

Yılbaşına sayılı günler kala Yılbaşında Kargolar açık mı? Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Pazar günü ise resmi tatil olarak belirlendi. Kargolar çalışıyor mu sorusu, 31 Aralık tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla şehir içi ve şehirler arası kargo gönderimi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Peki, PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı? 31 Aralık kargolar tatil mi? Kargolar yılbaşında açık mı? İşte merak edilenler!