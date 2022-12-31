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    • 31.12.2022 08:55
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    • 31.12.2022 08:56
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    Kargolar yılbaşında çalışıyor mu? 31 Aralık BUGÜN kargolar açık mı, kapalı mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı?

    Yılbaşına sayılı günler kala zihinlerde merak edilen durumlardan biri ise 31 Aralık günü tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    31 Aralık YARIN kargolar açık mı, kapalı mı?

    Yılbaşına sayılı günler kala Yılbaşında Kargolar açık mı? Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Pazar günü ise resmi tatil olarak belirlendi. Kargolar çalışıyor mu sorusu, 31 Aralık tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla şehir içi ve şehirler arası kargo gönderimi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Peki, PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı? 31 Aralık kargolar tatil mi? Kargolar yılbaşında açık mı? İşte merak edilenler!

    KARGOLAR 31 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

    Kargolar, 31 Aralık Cumartesi günü, normal cumartesi mesaisini uygulayacak.

    Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

    Pazar günü ise kargo dağıtımları ve alımları yapılmamaktadır. Ancak şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

        HAFTA İÇİ MNG, YURTİÇİ, ARAS, PTT, SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

        Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10:00'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Kargolar yılbaşında çalışıyor mu? 31 Aralık BUGÜN kargolar açık mı, kapalı mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı?
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