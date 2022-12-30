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    • 30.12.2022 11:43
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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor...

    İsmail Demir’den önemli açıklamalar | CANLI

    Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor...

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    Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.

    Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.

    Sektör derken de yine rakamlardan bahsettiniz. Burgulamak gerekirse o yıllarda yüzde 20'nin altında bir yerlilik olduğu günlerde toplam 60 kadar şirketimiz varken şu anda sayı 1.600 – 2.000'lere doğru gidiyor. Yani sanayi ekosisteminin bu işe dahil edilmesi de yerlileştirme sürecinin bir parçası.

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    Haberler Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar
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