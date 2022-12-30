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    • 30.12.2022 21:11
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    • 30.12.2022 21:24
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    Memura tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı

    Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna tokat atmıştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girerek soruşturma başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın idari tahkikat sonucu görevinden alındığını duyurdu.

    Memura tokat atan müdür vekili görevden alındı

    Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, başlatılan idari tahkikat sonucu görevden alındı.
    Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımları nedeniyle, Ticaret Bakanlığınca yürütülen idari tahkikat sonucu görevden alındı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır" denildi.



    NELER YAŞANMIŞTI
    Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda gümrük memurlarına yönelik tepki çeken tavırlar sergiledi. Erdoğan'ın toplantıda söyledikleri ve yaptıkları sosyal medyada paylaşıldı. O anlara kısa sürede tepki yağdı.



    TOKAT ATIP HAKARET ETMİŞTİ
    Paylaşılan görüntülerde sahnede konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret etti.




    Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi. Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.


        TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMİŞTİ
        Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denilmişti.

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        Haberler Güncel Memura tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı
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