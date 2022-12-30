Memura tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı





TOKAT ATIP HAKARET ETMİŞTİ

Paylaşılan görüntülerde sahnede konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret etti.







Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi. Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.