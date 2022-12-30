Memura tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, başlatılan idari tahkikat sonucu görevden alındı.
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımları nedeniyle, Ticaret Bakanlığınca yürütülen idari tahkikat sonucu görevden alındı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır" denildi.
NELER YAŞANMIŞTI
Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda gümrük memurlarına yönelik tepki çeken tavırlar sergiledi. Erdoğan'ın toplantıda söyledikleri ve yaptıkları sosyal medyada paylaşıldı. O anlara kısa sürede tepki yağdı.
TOKAT ATIP HAKARET ETMİŞTİ
Paylaşılan görüntülerde sahnede konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret etti.
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi. Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.