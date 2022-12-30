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    • 30.12.2022 16:42
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    Firari Can Dündar'a şok! Terörden arananlar kategorisinde gri listeye eklendi

    Son dakika haberleri... MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari hain Can Dündar'a şok! Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın ‘terörden arananlar' kategorisinde gri listeye eklendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Firari Dündar gri listeye eklendi!

    MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari hain Can Dündar terörden arananlarda gri listeye sokuldu.

    Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

    27 YIL ALTI AY HAPİS CEZASI
    İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.

    Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

    Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.

    MİT TIR'LARI KUMPASI
    Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.

    FETÖ'cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.

    Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi.

    Bilindiği üzere; Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. O günlerde Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu neden bu kadar sahiplendiği merak ediliyordu.

    MİT TIR'LARI İHANETİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ROLÜ NE?
    FETÖ'cüler tarafından organize edilen kumpasa ilişkin Mehmet Sevigen'in Kılıçdaroğlu açıklaması gündemdeki sıcaklığını korurken, akıllara Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında yaptığı açıklamalar geldi. 17 Mayıs 2015'te FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde Ekrem Dumanlı ile görüşen ardından 20 Mayıs 2015'te ise Hürriyet'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o dönem TIR'lara ilişkin görüntüleri izlediğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'larının filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim" demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla MİT TIR'ları görüntülerini açık açık Ekrem Dumanlı'dan aldığını itiraf etmişti.

        İŞTE O SÜREÇ

        KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ
        17 MAYIS 2015:         CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.

        KILIÇDAROĞLU: "MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK"
        20 MAYIS 2015:         Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.

        DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
        27 MAYIS 2015:         Dündar, saat 14:32:20'de Enis Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Can Dündar, Enis Berberoğlu ile gazete yakınında görüştü, Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdi.

        CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ
        Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullandı.

        27 MAYIS 2015: Dündar, aynı gün 17:02:21'de Sırrı Süreyya Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.

        DEMİRTAŞ: "BOMBALAR, FÜZELER ONLARIN HEPSI ORTAYA ÇIKACAK"
        28 MAYIS 2015:         HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hatay mitinginde MİT TIR'larına ilişkin "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Hangi parayla satın alındığı ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler. TIR'lar dolusu silahlar hangi parayla alındı" iddiasında bulundu.

            AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ..."
            28 MAYIS 2015:             Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.
            Atalay, Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.

            CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
            29 MAYIS 2015:             Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

            İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI
            18 HAZİRAN 2015:             Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi.

            25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı.

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            Haberler Güncel Firari Can Dündar'a şok! Terörden arananlar kategorisinde gri listeye eklendi
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