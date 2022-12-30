Firari Can Dündar'a şok! Terörden arananlar kategorisinde gri listeye eklendi

MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari hain Can Dündar terörden arananlarda gri listeye sokuldu.
Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.
27 YIL ALTI AY HAPİS CEZASI
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.
Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.
MİT TIR'LARI KUMPASI
Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.
FETÖ'cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.
Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi.
Bilindiği üzere; Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. O günlerde Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu neden bu kadar sahiplendiği merak ediliyordu.
MİT TIR'LARI İHANETİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ROLÜ NE?
FETÖ'cüler tarafından organize edilen kumpasa ilişkin Mehmet Sevigen'in Kılıçdaroğlu açıklaması gündemdeki sıcaklığını korurken, akıllara Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında yaptığı açıklamalar geldi. 17 Mayıs 2015'te FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde Ekrem Dumanlı ile görüşen ardından 20 Mayıs 2015'te ise Hürriyet'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o dönem TIR'lara ilişkin görüntüleri izlediğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'larının filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim" demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla MİT TIR'ları görüntülerini açık açık Ekrem Dumanlı'dan aldığını itiraf etmişti.