Firari Can Dündar'a şok! Terörden arananlar kategorisinde gri listeye eklendi

AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ..."

28 MAYIS 2015: Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.

Atalay, Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.

CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

29 MAYIS 2015: Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI

18 HAZİRAN 2015: Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi.

25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı.