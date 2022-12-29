AGD polemiği sonrası sular durulmuyor! Saadet Partisi'nden CHP yandaşı 'Ekremci' Halk TV'ye bombardıman: İşbirlikçi, siyonist zihniyet

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada kaos eksik olmuyor.
Aynı masaya oturup poz veren mahfillerin masa dışındaki uzantıları da birbirine düşmüş vaziyette.
Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener imzalı Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine girmiş, gelişmenin akabinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ahlatlıbel'de kriz masasına oturmuştu.
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir çıkış geldi.
EKREMCİ HALK TV'YE SAADET BOMBARDIMANI: HALKIN KANALI DEĞİL, İŞBİRLİKÇİ SİYONİSTLER
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP yandaşı Ekremci medyanın baş aktörü Halk TV'yi yaylım ateşine tuttu.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erduran, Halk TV'de Saadet Partisi'nin yok sayıldığını öne sürerek "Saadet Partisi'ni yok sayan bu Halk TV denen kanal, halkın kanalı falan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsülüdür" ifadelerini kullandı.
Masada kaos havasının hakim olduğu böylesi bir ortamda Mustafa Erduran'ın çıkışı tüm dikkatleri üzerine topladı. Akıllara geride bıraktığımız günlerde Anadolu Gençlik Derneği üzerinen CHP ve Saadet Partisi arasında ipleri koparan kavga geldi.
CHP'li Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'ni (AGD) hedef alan sözler sarf etmiş, Saadet Partisi'nden zehir zemberek tepki gelmişti.