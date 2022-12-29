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    • Güncel
    • 30.12.2022 00:36
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    • 30.12.2022 00:52
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    AGD polemiği sonrası sular durulmuyor! Saadet Partisi'nden CHP yandaşı 'Ekremci' Halk TV'ye bombardıman: İşbirlikçi, siyonist zihniyet

    6'lı masanın iki ortağı CHP ve Saadet Partisi arasında patlak veren AGD polemiği sonrası sular durulmuyor. Karamollaoğlu'nun Saraçhane hamlesi ve CHP'ye bela okuyup 'yerinizi bilin' mesajı veren Saadetlilerin gölgesinde yeni bir kriz patlak verdi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP yandaşı Ekremci medyanın baş aktörü Halk TV'yi yaylım ateşine tuttu. Erduran, "Saadet Partisi'ni yok sayan bu Halk TV denen kanal, halkın kanalı falan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsülüdür" dedi. Takvim.com.tr süreci ve detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Saadet’ten CHP yandaşı Halk TV’ye bombardıman

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada kaos eksik olmuyor.

    Aynı masaya oturup poz veren mahfillerin masa dışındaki uzantıları da birbirine düşmüş vaziyette.

    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener imzalı Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine girmiş, gelişmenin akabinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ahlatlıbel'de kriz masasına oturmuştu.



    Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir çıkış geldi.

    EKREMCİ HALK TV'YE SAADET BOMBARDIMANI: HALKIN KANALI DEĞİL, İŞBİRLİKÇİ SİYONİSTLER
    Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP yandaşı Ekremci medyanın baş aktörü Halk TV'yi yaylım ateşine tuttu.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erduran, Halk TV'de Saadet Partisi'nin yok sayıldığını öne sürerek "Saadet Partisi'ni yok sayan bu Halk TV denen kanal, halkın kanalı falan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsülüdür" ifadelerini kullandı.

    Masada kaos havasının hakim olduğu böylesi bir ortamda Mustafa Erduran'ın çıkışı tüm dikkatleri üzerine topladı. Akıllara geride bıraktığımız günlerde Anadolu Gençlik Derneği üzerinen CHP ve Saadet Partisi arasında ipleri koparan kavga geldi.

    CHP'li Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'ni (AGD) hedef alan sözler sarf etmiş, Saadet Partisi'nden zehir zemberek tepki gelmişti.



        Bugün Halk TV'yi yaylım ateşine tutan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" şeklinde tepki göstermişti.



        SAADET PARTİSİ'NDEN CHP'YE: HADDİNİZİ BİLİN
        Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun da "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.

        Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Yıldırım Kaya'ya Meclis kürsüsünden tepki gösterip özür dilemeye davet ederken Temel Karamollaoğlu'ndan da bomba bir adım gelmişti.

        MASANIN 'TEMEL'İ SALLANTIDA
        CHP'li İBB Başkanı ve Meral Akşener'in Saraçhane'de tertip etiği mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna masadaki liderler iştirak ederken, Karamollaoğlu gitmemişti.

        Temel Karamollaoğlu'nun bu hamlesinin CHP'nin AGD'yi hedef almasına karşı tepki amaçlı olduğu kulislerde konuşulmuştu.

        Saadet Partisince hedef alınıp 'İşbirlikçi, siyonist' yakıştırması yapılan Halk TV'ye...

        CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafından adaylık savaşı herkesin malumu...

        HALK TV OLMUŞ EKREM TV...
        2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.

        Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.

        Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.

        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından göz yumulması ise dikkateri üzerine çeken bir diğer unsur.
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        Haberler Güncel AGD polemiği sonrası sular durulmuyor! Saadet Partisi'nden CHP yandaşı 'Ekremci' Halk TV'ye bombardıman: İşbirlikçi, siyonist zihniyet
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