Bakanlık, Valilik, mahkeme reddetti, CHP'li İBB PKK'lı Muharrem Kılıç'ı bağrına bastı! Şehit istismarına belgeli tokat





PKK-KCK LİSTELERİNDE ADI ÇIKTI

2016 yılının Eylül ayında ise Bingöl Merkez İlçesine bağlı Üçyaka Köyü'nde etkisiz hale getirilen PKK-KCK'lı teröristlerinin üst aramalarında çıkan sicil listesinde İBB İtfaiyesi çalışanı Muharrem Kılıç'ın adı çıktı.

YPS YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINDI

PKK-KCK'nın şehirlerde eylem yapmak üzere kurduğu YPS yapılanmasına yönelik operasyonda 2017 yılının Kasım ayında gözaltına alınan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç, terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu. Güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi.

AĞABEYİ ŞEHİT DEĞİL TERÖR MAĞDURU

Murat Ongun tarafından şehit kardeşi olarak tanıtılan ve sanki PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın ağabeyinin Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç olduğu öğrenildi.