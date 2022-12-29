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    • Güncel
    • 29.12.2022 19:25
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    • 29.12.2022 19:38
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    Bakanlık, Valilik, mahkeme reddetti, CHP'li İBB PKK'lı Muharrem Kılıç'ı bağrına bastı! Şehit istismarına belgeli tokat

    İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında terörle iltisaklı çalışanları olduğu tespit edilen CHP'li İBB, hedef saptırmak için şehit istismarına kalkıştı. Murat Ongun'un 'şehit yakını, masum itfaiyeci' olarak lanse ettiği Muharrem Kılıç'ın PKK'nın dağ kadrosuda yer aldığı, ağabeyinin şehit değil terör mağduru olduğu öğrenildi. CHP tarafından PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç’ın Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nden red aldığı her ne hikmetse CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetindeki İBB tarafından kabul edildiği belgelerle tescillendi.

    İBB’nin şehit istismarına belgeli tokat

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütleriyle iltisaklı çok sayıda personel belirlendi.

    ŞEHİT YAKINI YALANI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yalanlarla dolu açıklamasına cevap niteliğinde düzenlediği toplantıda terör kadrolaşmasını tek tek açıkladı.

    Yürütülen soruşturma ve bilgiler ışığında korkuya kapılan İBB yönetimi şehit istismarına kalkışacak kadar çığrından çıktı.

    İmamoğlu'nun eski sözcüsü Murat Ongun, "Süleyman Soylu'nun "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin" iddiasında bulundu.

    CHP'li İBB'nin şehit istismarlı çirkin siyaseti ise çok geçmeden gerçeklerle çürütüldü.



    PKK'nın dağ kadrosunda yer alıp CHP'li İBB'de itfaiyeci olarak çalıştırılan Muharrem Kılıç kimmiş gelin bir bakalım;

    İBB'nin 'masum itfaiyecisi' Kılıç'ın Ekim 2014'te Siirt Pervari Yapraktepe Köyü'nde PKK-KCK militanları tarafından kırsal alana sevk edildiği sırada İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandığı, ifadesinde örgüte katılmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığına başvurduğu ve oradan dağ kadrosuna gönderilmek üzere PKK-KCK'lı üst düzey bir teröriste teslim edildiği öğrenildi.



        PKK-KCK LİSTELERİNDE ADI ÇIKTI
        2016 yılının Eylül ayında ise Bingöl Merkez İlçesine bağlı Üçyaka Köyü'nde etkisiz hale getirilen PKK-KCK'lı teröristlerinin üst aramalarında çıkan sicil listesinde İBB İtfaiyesi çalışanı Muharrem Kılıç'ın adı çıktı.

        YPS YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINDI
        PKK-KCK'nın şehirlerde eylem yapmak üzere kurduğu YPS yapılanmasına yönelik operasyonda 2017 yılının Kasım ayında gözaltına alınan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç, terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu. Güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi.

        AĞABEYİ ŞEHİT DEĞİL TERÖR MAĞDURU
        Murat Ongun tarafından şehit kardeşi olarak tanıtılan ve sanki PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın ağabeyinin Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç olduğu öğrenildi.

        TABUTUNDA TÜRK BAYRAĞI OLMAYAN ŞEHİT
        Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın Kocaköy ilçesindeki cenazesinde ise tabutunun Türk Bayrağı yerine battaniyeye sarılı olduğu, cenaze esnasında Kılıç'ın yakınlarının Kürtçe dua okumayı reddeden ilçe müftüsüne saldırdığı öğrenildi.

        Tüm bu gelişmeler ışığında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çok çarpıcı detaylar paylaştı.

        CHP'li İBB tarafından PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nden red aldığı her ne hikmetse CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetindeki İBB tarafından kabul edildiği belgelerle gözler önüne serildi.



        BAKANLIK 2017'DE REDDETTİ!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20/12/1996 doğumlu olan sözde şehirt yakını olduğu iddia edilen Muharem Kılıç'ın hak sahipliği talebini 29.07.2017 tarihinde reddetti.



            2018'DE VALİLİKTEN RET!
            Bakanlıktan sonra Diyarbakır Valiliği de Kılıç'ın 2018 tarihli istihdam talebini uygun görmeyerek reddediyor.



            CHP'li İBB'nin PKK kadrosunda yer alan 'masum şehit kardeşi' Muharrem Kılıç hakkında Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi 2019'da, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ise 2021 yılında ret kararı veriyor.



            Gelelim CHP'li İBB'ye...

            İBB yönetimi, terörle iltisaklı Muharrem Kılıç'ı Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararlarına rağmen kadroya aldı.
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