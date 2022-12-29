Bakanlık, Valilik, mahkeme reddetti, CHP'li İBB PKK'lı Muharrem Kılıç'ı bağrına bastı! Şehit istismarına belgeli tokat

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütleriyle iltisaklı çok sayıda personel belirlendi.
ŞEHİT YAKINI YALANI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yalanlarla dolu açıklamasına cevap niteliğinde düzenlediği toplantıda terör kadrolaşmasını tek tek açıkladı.
Yürütülen soruşturma ve bilgiler ışığında korkuya kapılan İBB yönetimi şehit istismarına kalkışacak kadar çığrından çıktı.
İmamoğlu'nun eski sözcüsü Murat Ongun, "Süleyman Soylu'nun "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin" iddiasında bulundu.CHP'li İBB'nin şehit istismarlı çirkin siyaseti ise çok geçmeden gerçeklerle çürütüldü.
PKK'nın dağ kadrosunda yer alıp CHP'li İBB'de itfaiyeci olarak çalıştırılan Muharrem Kılıç kimmiş gelin bir bakalım;
İBB'nin 'masum itfaiyecisi' Kılıç'ın Ekim 2014'te Siirt Pervari Yapraktepe Köyü'nde PKK-KCK militanları tarafından kırsal alana sevk edildiği sırada İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandığı, ifadesinde örgüte katılmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığına başvurduğu ve oradan dağ kadrosuna gönderilmek üzere PKK-KCK'lı üst düzey bir teröriste teslim edildiği öğrenildi.