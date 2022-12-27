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İlk işaret 2017'de gelmişti! Doğal gazdaki başarı Berat Albayrak'ın o sözlerinde gizli

İlk işaret 2017'de gelmişti! Doğal gazdaki başarı Berat Albayrak'ın o sözlerinde gizli
27.12.2022 22:28

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Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda adım adım ilerliyor. Tabi bu günlere gelinmesinin bir altyapısı var. O altyapıyı sağlayan ve doğal gaz keşfine kadar giden yolda kritik bir de isim var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak... Katıldığı her platformda, her toplantıda inancını gösteriyordu. Geriye dönüp bakıldığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Albayrak mimarlığında atılan adımların, ne kadar doğru hamleler olduğu anlaşılıyor. Her şey bir hayalle başladı, hayaller iradeyle buluştu. İşte 'dünden bugüne enerjde milli adım' yolculuğu...

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